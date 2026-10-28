Evangelische Kirche steigt ein Ein Befreiungsschlag für die Mendiger Linde Thomas Brost 28.10.2026, 11:00 Uhr

i Um die uralte Winterlinde wird seit drei Jahren in Mendig gestritten. Hat sie eine Perspektive? Thomas Brost

Vor drei Jahren wurden die Mendiger aufgeschreckt durch die Nachricht, dass der uralte Lindenbaum in Obermendig fallen könnte. Der Verein Lindenbaum macht sich für den Erhalt des gut 250 Jahre alten Baumes stark – jetzt ist er ein gutes Stück weiter.

Fast wie ein Befreiungsschlag mutet die Nachricht an, die der Verein Lindenbaum Mendig jetzt verbreitet: Die evangelische Kirchengemeinde hat fest zugesagt, das Gelände mit dem mehr als 250 Jahre alten Baum in Obermendig zu erwerben. Das hat konkrete finanzielle Auswirkungen für das Konzept des Vereins, den Baum zu retten – und das Gelände, das noch in Privatbesitz ist, für die Bürgergemeinschaft langfristig zu entwickeln.







Artikel teilen

Artikel teilen