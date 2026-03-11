Spenden für Kinder in Nepal Ein Abend in Ochtendung versetzt Berge Elvira Bell 11.03.2026, 06:00 Uhr

i Nina Weidenbach von der Stiftung Fly & Help, Amelie von Borries (UWS Germany) und Nina Keul freuten sich über die Spendensumme in Höhe von 5000 Euro. Weitere 300 Euro wurden in einer Spendenbox gesammelt. Den symbolischen Scheck überreichte Hubert Schmitt. Elvira Bell

Ein inspirierender Abend mit Alpinist Hans Kammerlander wurde in Ochtendung zu mehr als nur einem spannenden Multivisionsvortrag. Dank der Initiative des Kulturvereins NetteArt kamen mehrere Tausend Euro für Kinder im nepalesischen Himalaja zusammen.

Die Gäste in Ochtendung schenken Kindern in Nepal mit ihren Spenden eine Perspektive: Auf Initiative des Kulturvereins NetteArt Ochtendung waren der Südtiroler Alpinist Hans Kammerlander, die Koblenzerin Nina Keul, Amelie von Borries (UWS Germany) und Nina Weidenbach (Stiftung Fly and Help) in der Eifelgemeinde, um über ihr Engagement für die schulische Bildung von Kindern im Himalaja zu sprechen.







