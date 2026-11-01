Im Rhein bei St. Goar entsteht derzeit das weltweit erste Schwarmkraftwerk aus Kleinturbinen. Eignen sich die sogenannten Energyfische auch dazu, im Rhein bei Andernach Strom zu erzeugen? Die CDU-Ratsfraktion hat nachgefragt.
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Ein Schwarm sogenannter Energyfische soll im Rhein bei St. Goar künftig Strom erzeugen – eine Technologie, die im Mittelrheintal erstmals zum Einsatz kommt. Die 124 geplanten schwimmenden Strömungskraftwerke könnten einmal bis zu 500 Vierpersonenhaushalte mit Strom versorgen.