Stromerzeugung im Fluss
Eignen sich Schwarmkraftwerke auch für Andernach?
Georg Walder, Co-Geschäftsführer der Energyminer GmbH, zeigt ein Modell der Turbine eines Schwarmkraftwerks, das im Rhein bei St
Georg Walder, Co-Geschäftsführer der Energyminer GmbH, zeigt ein Modell der Turbine eines Schwarmkraftwerks, das im Rhein bei St. Goar arbeitet. Die Andernacher CDU regte eine Prüfung an, ob sich diese Art der Stromerzeugung auch für den Rhein bei Andernach eignet.
Thomas Frey. picture alliance/dpa/Thomas Frey

Im Rhein bei St. Goar entsteht derzeit das weltweit erste Schwarmkraftwerk aus Kleinturbinen. Eignen sich die sogenannten Energyfische auch dazu, im Rhein bei Andernach Strom zu erzeugen? Die CDU-Ratsfraktion hat nachgefragt.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Schwarm sogenannter Energyfische soll im Rhein bei St. Goar künftig Strom erzeugen – eine Technologie, die im Mittelrheintal erstmals zum Einsatz kommt. Die 124 geplanten schwimmenden Strömungskraftwerke könnten einmal bis zu 500 Vierpersonenhaushalte mit Strom versorgen.
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Andernach & MayenEnergie

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