Sabine Funke aus Mayen Eifel, Mosel und Ahr sind im Line-Dance-Fieber Elvira Bell 01.01.2026, 07:00 Uhr

i Mit Cowboyhut und guter Laune: Sabine Funke und ihr Mann Michael sind begeistert vom Line Dance. Elvira Bell

Cowboyhut und Westernstiefel gehören dazu: Sabine Funke trainiert zahlreiche Gruppen in der Eifel, an Mosel und Ahr im Line Dance. Uns erzählt, was diesen Tanzstil so besonders macht.

Line Dance ist viel mehr als ein Cowboyhut, ein kariertes Halstuch, eine knackig enge Jeans, Westernstiefel und ein paar Schritte nach vorne, nach hinten, Wiege nach vorne, Wiege nach hinten und auf den Boden stampfen. Line Dance ist eine choreografierte anspruchsvolle und mitreißende Tanzform – wie man unter anderem in Polch erleben kann.







