Gefährliche Raupen in Mayen Eichenprozessionsspinner wieder aktiv: Spielplatz dicht 19.06.2026, 17:00 Uhr

i Eine Raupe des Eichenprozessionsspinners kriecht auf einem Eichenstamm entlang. Patrick Pleul/dpa. Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Der Eichenprozessionsspinner ist zurück: In Mayen wurden erneut verstärkte Vorkommen des Schädlings festgestellt. Ein Spielplatz musste bereits gesperrt werden. Die Stadt warnt vor Gesundheitsrisiken.

Der Eichenprozessionsspinner sorgt erneut für Probleme im Mayener Stadtgebiet. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurden auch in diesem Jahr verstärkt Vorkommen der Raupenart in Mayen und den Ortsteilen festgestellt. Betroffen sind unter anderem öffentliche Spielplätze.







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