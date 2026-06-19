Gefährliche Raupen in Mayen
Eichenprozessionsspinner wieder aktiv: Spielplatz dicht
Eine Raupe des Eichenprozessionsspinners kriecht auf einem Eichenstamm entlang.
Eine Raupe des Eichenprozessionsspinners kriecht auf einem Eichenstamm entlang.
Patrick Pleul/dpa. Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Der Eichenprozessionsspinner ist zurück: In Mayen wurden erneut verstärkte Vorkommen des Schädlings festgestellt. Ein Spielplatz musste bereits gesperrt werden. Die Stadt warnt vor Gesundheitsrisiken.

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Der Eichenprozessionsspinner sorgt erneut für Probleme im Mayener Stadtgebiet. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurden auch in diesem Jahr verstärkt Vorkommen der Raupenart in Mayen und den Ortsteilen festgestellt. Betroffen sind unter anderem öffentliche Spielplätze.

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