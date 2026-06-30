Die Verbandsgemeinde Pellenz reagiert auf die Beschwerde einer Mutter, die der Meinung ist, dass auf den Befall mit dem gesundheitlich schädlich wirkenden Eichenprozessionsspinner nicht ordnungsgemäß reagiert worden sei.

Alarm im Freibad Pellenz: Auf den Befall mit dem gesundheitlich schädlich wirkenden Eichenprozessionsspinner sei nicht ordnungsgemäß reagiert worden, so eine Leserin in einer Mail an unsere Zeitung.

Das war passiert: Bei einem Schulschwimmen suchten die Jugendlichen Schutz unter den Bäumen, wurden aber dort weggeschickt, da man direkt über ihnen Eichenprozessionsspinner entfernt hatte.