Die Verbandsgemeinde Pellenz reagiert auf die Beschwerde einer Mutter, die der Meinung ist, dass auf den Befall mit dem gesundheitlich schädlich wirkenden Eichenprozessionsspinner nicht ordnungsgemäß reagiert worden sei.
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Alarm im Freibad Pellenz: Auf den Befall mit dem gesundheitlich schädlich wirkenden Eichenprozessionsspinner sei nicht ordnungsgemäß reagiert worden, so eine Leserin in einer Mail an unsere Zeitung. Das war passiert: Bei einem Schulschwimmen suchten die Jugendlichen Schutz unter den Bäumen, wurden aber dort weggeschickt, da man direkt über ihnen Eichenprozessionsspinner entfernt hatte.