Hat VG rechtzeitig gehandelt?
Eichenprozessionsspinner im Pellenzer Freibad
VG Pellenz: Nach Bekanntwerden des Befalls wurde der betroffene Baum umgehend ordnungsgemäß abgesperrt und eine spezialisierte F
VG Pellenz: Nach Bekanntwerden des Befalls wurde der betroffene Baum umgehend ordnungsgemäß abgesperrt und eine spezialisierte Fachfirma mit der Beseitigung der Nester beauftragt.
dpa/Patrick Pleul

Die Verbandsgemeinde Pellenz reagiert auf die Beschwerde einer Mutter, die der Meinung ist, dass auf den Befall mit dem gesundheitlich schädlich wirkenden Eichenprozessionsspinner nicht ordnungsgemäß reagiert worden sei.

Lesezeit 2 Minuten
Alarm im Freibad Pellenz: Auf den Befall mit dem gesundheitlich schädlich wirkenden Eichenprozessionsspinner sei nicht ordnungsgemäß reagiert worden, so eine Leserin in einer Mail an unsere Zeitung. Das war passiert: Bei einem Schulschwimmen suchten die Jugendlichen Schutz unter den Bäumen, wurden aber dort weggeschickt, da man direkt über ihnen Eichenprozessionsspinner entfernt hatte.

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