Andernacher ausgezeichnet Ehrenamtspreis geht erstmals nach Miesenheim Martina Koch 03.05.2026, 14:00 Uhr

i Gerd Kaul (2. von rechts) nahm in Begleitung seiner Ehefrau Hermine den Ehrenamtspreis aus den Händen von Oberbürgermeister Christian Greiner (links) und Bürgermeister Peitz entgegen. Kaul ist der erste Miesenheimer, der mit der Auszeichnung gewürdigt wird. Rico Rossival

Das Ehrenamt prägt und bereichert Andernach. Der Ehrenamtspreis würdigt diejenigen, die sich zum Wohle der Stadt einbringen. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an den Miesenheimer Gerd Kaul und den Freundschaftskreis Andernach-Dimona.

Allein aus einer groben Aufzählung der Projekte, denen sie der Miesenheimer Gerd Kaul in den vergangenen Jahrzehnten ehrenamtlich gewidmet hat, könnte man ein abendfüllendes Programm zusammenstellen. Für sein unermüdliches Wirken verlieh die Stadt Andernach ihm nun in der jüngsten Sitzung des Stadtrats den Ehrenamtspreis.







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