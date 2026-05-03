Das Ehrenamt prägt und bereichert Andernach. Der Ehrenamtspreis würdigt diejenigen, die sich zum Wohle der Stadt einbringen. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an den Miesenheimer Gerd Kaul und den Freundschaftskreis Andernach-Dimona.
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Allein aus einer groben Aufzählung der Projekte, denen sie der Miesenheimer Gerd Kaul in den vergangenen Jahrzehnten ehrenamtlich gewidmet hat, könnte man ein abendfüllendes Programm zusammenstellen. Für sein unermüdliches Wirken verlieh die Stadt Andernach ihm nun in der jüngsten Sitzung des Stadtrats den Ehrenamtspreis.