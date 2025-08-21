Kleiner Ort, große Gemeinschaft: In dem Dorf Lasserg bei Münstermaifeld packen die Vereine mit an und sanieren in Eigeninitiative die Kirche und das Bürgerhaus. Drei Ehrenamtler berichten, wie sie das angestellt haben.

Lasserg. Am Rande der Eifel und nicht weit entfernt von der Mosel liegt das idyllische Dorf Lasserg bei Münstermaifeld. Um die 250 Menschen nennen diesen Ort ihre Heimat, darunter auch viele Ehrenamtliche, die alles daran setzen, dass sich die Bewohner hier wohlfühlen. Denn in Lasserg ist das Motto „Kleiner Ort. Große Gemeinschaft“ Programm.

Horst Müller und Jürgen Oeljeschläger sind nicht nur selbst Anwohner des kleinen Ortes, sondern auch die Vorsitzenden des Fördervereins Benedikt-Kirche in Lasserg. In den vergangenen Jahren hat der Verein die Sanierung der Kirche in Eigeninitiative gestemmt. 2013 kamen die Urgesteine des Stadtteils auf die Idee, die Malerei der Figur auf der Außenwand zu restaurieren. Daraus entwickelte sich schnell ein Großprojekt, denn die Benedikt-Kirche war über die Jahrhunderte heruntergekommen.

i Bereits 2014 wurde die Malerei an der Außenfassade der Kirche restauriert. Nina Legler

Nachdem die Ehrenamtlichen 2014 die Genehmigung zur Renovierung bekamen, machten sie sich ein Jahr später ans Werk: Gemeinsam restaurierten sie unter anderem das Bild an der Außenwand, ersetzten die fehlenden Glocken und deckten das Dach mit neuem Schiefer. Außerdem sorgten Fachkräfte für einen neuen Unterbau, um die Kirche trocken zu legen. Müller sagt: „Bei solchen Projekten sind wir auf Unterstützung angewiesen. Deshalb ist es gut, wenn man die passenden Leute kennt.“

Auch das Innere der Kirche hat mittlerweile seinen Charme zurückgewonnen: Wenn die Sonne durch die Kirchenfenster fällt, ist der ganze Raum bunt erleuchtet. Im Innenraum sanierten sie unter anderem den Boden und die Decke. Mittlerweile fehlt der Kirche nur noch ein neuer Außenanstrich.

i Auch der Innenraum der Benedikt-Kirche in Lasserg wurde in den vergangenen Jahren saniert. Nina Legler

Hermann Josef Adams ist Vorsitzender des erst kürzlich gegründeten Bürgervereins und wohnt seit 2014 in Lasserg. Er bekam die Sanierungsarbeiten fast von Beginn an mit und erzählt: „Ich war damals sehr überrascht davon, wie schnell die Renovierungen an der Kirche voranschritten.“ Der Verein ließ keine Zeit verstreichen, um das Projekt anzugehen.

Auch wenn die Ehrenamtlichen alles geben, um die Projekte in Lasserg umzusetzen, braucht es dafür vor allem auch Geld. Der Förderverein Benedikt-Kirche bezahlte für die Sanierung viel aus Eigenleistung heraus. Um das zu ermöglichen, sammelten sie Schrott in der Ortschaft und veranstalteten auf dem jährlichen Fliegerfest einen Flohmarkt. Müller sagt: „Auf den Flohmärkten kommen oft zwischen 700 und 900 Euro zusammen.“ Zudem sammeln sie auf der Kirmes Spenden. In Zukunft werden die gesammelten Gelder für das Bürgerhaus genutzt.

i Mittlerweile fehlt an der Kirche nur noch ein neuer Anstrich. Nina Legler

Gleichzeitig ist der Verein auf Unterstützung von außerhalb angewiesen. Die neuen Kirchenglocken wurden von der Jagdgenossenschaft von Lasserg finanziert. Außerdem übernahm das Bistum Trier 60 Prozent der Baumaßnahmen und auch das Denkmalamt Mainz und die Kirchengemeinde Münstermaifeld unterstützten das Vorhaben der Ehrenamtler.

Das Bürgerhaus als neuer Treffpunkt der Ortsgemeinde

Adams hat im vergangenen Jahr den gemeinnützigen Bürgerverein in Lasserg gegründet. Ihm war es wichtig, einen Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft zu schaffen: „Ein Ort wie Lasserg braucht ein Bürgerhaus, ansonsten geht die Gemeinschaft kaputt.“ Die Ehrenamtlichen betreuen im Auftrag der Stadt Münstermaifeld außerdem das Bürgerhaus. Auch dieses war von dem Vorbesitzer in einem schlechten Zustand zurückgelassen worden, weshalb der neu gegründete Verein auch hier schnell zur Tat schritt.

Der Fokus lag vor allem auf der Ausstattung des Hauses. Adams war dabei vor allem eines wichtig: „Unser Ziel ist es, dass das Bürgerhaus komplett autark ist und wir hier alles haben, was man braucht.“ Sie sanierten die komplette Küche und an die Decke kamen schon zum Teil Akustikelemente, um die Lautstärke in den Räumlichkeiten zu dämpfen. Der Möhnenverein unter der Vorsitzenden Renate Hartung veranstaltet im Bürgerhaus mittlerweile seine Karnevalssitzungen und sponserte die Theke im vorderen Bereich.

i Im neuen Bürgerhaus von Lasserg finden mittlerweile viele Veranstaltungen statt, wie zum Beispiel das Dorfcafé. Nina Legler

Mittlerweile findet regelmäßig am letzten Sonntag des Monats ein Dorfcafé im Bürgerhaus statt. Adams erzählt: „Die Veranstaltung kommt nicht nur bei den Lassergern gut an. Mittlerweile kommen auch viele Menschen aus dem Umkreis.“ In Zukunft soll hier auch die Veranstaltung „Alle an einem Tisch“ stattfinden, bei der die ganze Dorfgemeinschaft zusammenkommt.

Sowohl die Kirche als auch das Bürgerhaus sind ein zentraler Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft. Deshalb war es den Ehrenamtlern wichtig, diese Plätze aufrechtzuerhalten. Adams fasst zusammen: „Hier im Dorf helfen alle mit und unterstützen sich gegenseitig, denn ohne das Miteinander funktioniert hier nichts.“ Dafür braucht es auch den Möhnenverein, der bei beinah jeder Veranstaltung die Gäste mit Café und Kuchen versorgt.

i Am Küppchen in Lasserg findet jedes Jahr auch das Fliegerfest statt. Nina Legler

Lasserg ist nicht nur für sein ehrenamtliches Engagement bekannt, sondern auch für das alljährliche Fliegerfest, das die Besucher in die kleine Ortschaft lockt. Und nicht nur das: Durch den Ort führen einige Wanderwege, darunter auch der Jakobsweg. Wanderer können sich sogar in der Kirche einen Jakobsstempel abholen. Müller erzählt: „Die Kirche steht tagsüber offen und wir freuen uns, wenn Wanderer einen Blick hineinwerfen.“

Da in den vorigen Jahren auch immer mehr Kinder die Gemeinde beleben, ist es für die Lasserger umso wichtiger, ihren Ort nicht verkümmern zu lassen, und das findet auch Adams: „Wir wollen den jungen Leuten das Dorf so hinterlassen, dass der Ort lebenswert bleibt.“ Für Müller wäre Lasserg ohne die Arbeit der Vereine und Ehrenamtler nur ein Wohnort ohne Lebensqualität. Und deshalb hält die Dorfgemeinschaft zusammen und jeder packt mit an, damit etwas passiert. Oeljeschläger ist überzeugt: „Solange wir körperlich und geistig dazu in der Lage sind, uns für den Ort einzusetzen, machen wir das auch.“