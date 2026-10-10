Seit 25 Jahren pilgern Wolfgang und Marlene Dröschel nun schon gemeinsam. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichten Sie von ihrer jüngsten Wanderung nach Santiago de Compostela und wie sich der Weg im Laufe der Jahre verändert hat.
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Für Wolfgang und Marlene Dröschel ist das Pilgern seit einem viertel Jahrhundert eine gemeinsame Lebensphilosophie. Was 2001 auf der französischen Via Podiensis begann, feierte nun einen Meilenstein. Vor wenigen Tagen kehrte das Ehepaar von seiner 25.