Die Dröschels aus Nachtsheim
Ehepaar pilgert seit 25 Jahren: Eindrücke vom Jakobsweg
Wolfgang Dröschek war als Hospitalero in Astorga – 250 Kilometer vor Santiago de Compostela – und ist Mitglied der Trierer Jakob
Wolfgang Dröschek war als Hospitalero in Astorga – 250 Kilometer vor Santiago de Compostela – und ist Mitglied der Trierer Jakobusbruderschaft. Das Foto zeigt den Diakon im Ruhestand mit Hinweisschildern, die Familie Gerharz in ihrem Pilgergarten aufgestellt hat
Elvira Bell

Seit 25 Jahren pilgern Wolfgang und Marlene Dröschel nun schon gemeinsam. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichten Sie von ihrer jüngsten Wanderung nach Santiago de Compostela und wie sich der Weg im Laufe der Jahre verändert hat.

Lesezeit 3 Minuten
Für Wolfgang und Marlene Dröschel ist das Pilgern seit einem viertel Jahrhundert eine gemeinsame Lebensphilosophie. Was 2001 auf der französischen Via Podiensis begann, feierte nun einen Meilenstein. Vor wenigen Tagen kehrte das Ehepaar von seiner 25.
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