Feuer in Ettringen
Ehepaar drohen nach Brand enorme Kosten
Die Hauptbetroffenen, die namentlich nicht erwähnt werden möchten, haben unserer Redaktion ein Handyfoto zur Verfügung gestellt
Die Hauptbetroffenen, die namentlich nicht erwähnt werden möchten, haben unserer Redaktion ein Handyfoto zur Verfügung gestellt. Es zeigt den Blick auf den Garten.
Elvira Bell

Die Kriminalpolizei schließt nach dem Großbrand in Ettringen eine Brandstiftung aus. Doch obwohl die Ermittlungen beendet sind, kämpfen Hauseigentümer nun mit den Folgen – und fürchten, ihr geplantes Zuhause verkaufen zu müssen.

Lesezeit 2 Minuten
Einen Brandstifter schließt die Kriminalpolizei aus: Nach dem Feuer, das am ersten Samstag im Juli insgesamt fünf Gebäude und Schuppen in Ettringen zerstört oder beschädigt hatte, sind die Ermittlungen abgeschlossen. Die eigentliche Ursache des Feuers bleibt jedoch offen.
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