Stadt Andernach war dagegen Ehemaliges Café Fuchs steht unter Denkmalschutz Martina Koch 16.01.2026, 14:00 Uhr

i Von außen wirkt das Anwesen in der Mauerstraße 26 in Andernach recht unscheinbar, doch die Innenausstattung ist laut den Denkmalschützern der GDKE so bemerkens- und erhaltenswert, dass sie das Gebäude in die Denkmalliste des Landes aufgenommen haben. Martina Koch

Die Stadt Andernach und eine Mehrheit im Planungsausschuss lehnten einen Denkmalschutz für das Anwesen in der Mauerstraße 26 ab. Der Aufwand für eine Sanierung sei unverhältnismäßig hoch. Die Denkmalschützer der GDKE sehen das anders.

Im Frühjahr vergangenen Jahres hatte sich der Planungsausschuss der Stadt Andernach dagegen ausgesprochen, dass das historische Gebäude in der Mauerstraße 26 unter Denkmalschutz gestellt wird. Die Ausschussmitglieder folgten damals der Einschätzung der Stadtverwaltung, die das Ansinnen der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE), das Anwesen in die Denkmalliste des Landes aufzunehmen, mit Hinblick auf den schlechten baulichen Zustand des ...







