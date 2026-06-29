Denkmalgeschützes Anwesen Ehemaliges Café Fuchs in Andernach sucht weiter Käufer Martina Koch 29.06.2026, 06:00 Uhr

i Das stark sanierungsbedürftige Gebäude in der Mauerstraße 26 in Andernach befindet sich weiterhin im Eigentum der Stadt. Martina Koch

Das ehemalige Café Fuchs in der Mauerstraße 26 in Andernach ist stark sanierungsbedürftig. Die Redaktion hat bei der Stadt nachgehört, wie der aktuelle Stand bei der Suche nach einem Käufer ist – und wie es am Nikoläuschen weitergeht.

Es gehört zu den ältesten Wohn- und Geschäftshäusern in der Andernacher Altstadt: Das Anwesen in der Mauerstraße 26, in dem sich einst das Café Fuchs befand, wurde vor mehr als 400 Jahren errichtet und überstand als eines der wenigen Gebäude sogar die großen Stadtbrände in den Jahren 1632 und 1689.







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