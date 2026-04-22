Hammer King spielen beim ACFM
Ehemaliger Ross-the-Boss-Sänger zu Gast in Ochtendung 
Hammer King treten in Ochtendung auf. Sänger Titan Fox (Mitte) stand jahrelang mit Ross the Boss auf der Bühne.
Hammer King treten in Ochtendung auf. Sänger Titan Fox (Mitte) stand jahrelang mit Ross the Boss auf der Bühne.
Christian Palm

Die Power-Metal-Band Hammer King hat sich ihren Ruf in der Szene hart erarbeitet, mit Fleiß, Tempo, Humor. Nun treten Hammer King in Ochtendung auf, beim A-Chance-For-Metal-Festival. Sie ersetzen Steelpreacher, die kranheitsbedingt absagen mussten. 

Lesezeit 1 Minute
Ein lachendes, ein weinendes Auge: Die Koblenzer Band Steelpreacher hat ihren Auftritt beim A-Chance-For-Metal-Festival (ACFM) krankheitsbedingt absagen müssen. Doch es gibt Ersatz. Auf die Bühne in der Kulturhalle in Ochtendung werden stattdessen Hammer King treten.

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