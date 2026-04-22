Hammer King spielen beim ACFM Ehemaliger Ross-the-Boss-Sänger zu Gast in Ochtendung Peter Meuer 22.04.2026, 12:56 Uhr

i Hammer King treten in Ochtendung auf. Sänger Titan Fox (Mitte) stand jahrelang mit Ross the Boss auf der Bühne. Christian Palm

Die Power-Metal-Band Hammer King hat sich ihren Ruf in der Szene hart erarbeitet, mit Fleiß, Tempo, Humor. Nun treten Hammer King in Ochtendung auf, beim A-Chance-For-Metal-Festival. Sie ersetzen Steelpreacher, die kranheitsbedingt absagen mussten.

Ein lachendes, ein weinendes Auge: Die Koblenzer Band Steelpreacher hat ihren Auftritt beim A-Chance-For-Metal-Festival (ACFM) krankheitsbedingt absagen müssen. Doch es gibt Ersatz. Auf die Bühne in der Kulturhalle in Ochtendung werden stattdessen Hammer King treten.







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