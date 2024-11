Andernach. Es ist ein Jubiläum, das in der IT-Branche der Region (noch) Seltenheitswert haben dürfte: Das Andernacher Unternehmen ED Business Solutions feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Wo in den Anfangsjahren Großrechenanlagen mit Lochkarten gefüttert wurden, bieten heute Softwareentwickler und Systemintegratoren maßgeschneiderte Lösungen für IT-Infrastruktur und IT-Sicherheit an.