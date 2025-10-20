Kreis plant neue Routen Durch Plaidt sollen künftig weniger Busse rollen 20.10.2025, 06:30 Uhr

i Zehn verschiedene Buslinien steuern den Plaidter Dorfplatz an. Dort ist nur wenig Raum zum Rangieren, außerdem ist die Haltestelle nicht barrierefrei ausgebaut. Sascha Ditscher

Viele Plaidter ärgern sich darüber, dass seit der Neuordnung des ÖPNV durch den Kreis so viele Busse durch den Ort fahren. Besonders auf dem Dorfplatz kam es schon zu gefährlichen Situationen. Der Kreis will die Umstände nun entschärfen.

Seit der Kreis Mayen-Koblenz den ÖPNV vor wenigen Jahren neu ordnete, steht Plaidt in Bezug auf den Busverkehr im Zentrum des Interesses: Der Plaidter Dorfplatz dient als Verkehrsknotenpunkt und wird von gleich zehn verschiedenen Buslinien angesteuert, die den Fahrgästen Umsteigemöglichkeiten zu Zielen in der gesamten Region bieten – in die übrigen Pellenzgemeinden, aber auch nach Andernach, Neuwied, Koblenz, Mendig, an die Mosel oder ins ...







Artikel teilen

Artikel teilen