Angespornt durch den großen Erfolg des ersten Flower-Power-Festes im vergangenen Jahr an einem schönen langen Donnerstag hat die Besucher auf Initiative der Aktionsgemeinschaft „geMYnsam – die INNENSTADTmacher“ unter dem Motto „Hasenhoppeln & Heimatshoppen“ ein weiteres Glanzlicht erwartet. Am ersten langen Donnerstag des Jahres laden die Geschäfte in Mayen bis 21 Uhr zum Bummel ein. Neben zahlreichen Angeboten in den Geschäften gibt es ein abwechslungsreiches Programm.

Das Brückenviertel, die Marktstraße, der Markt und Göbel- und Neustraße präsentieren sich frühlingshaft herausgeputzt, bunte Rabatt-Ostereier bei vielen teilnehmenden Händlern, musikalische Unterhaltung und ein Jongleur begeistern. Es herrscht eine ausgelassene Stimmung, von der sich bereits am späten Nachmittag ein Osterhase und ein Küken sowie Gawan Markus Mohr, der auf einem übergroßen Kaninchen thront, inspirieren lassen. Hobbykünstler wie Anni Schink (St. Johann) und Alexandra Brodehl (Riedener Mühlen) zeigen im Brückenviertel ihre individuell gestalteten Handarbeiten und Dekorationen, während in unmittelbarer Nähe ein Glücksrad insbesondere Kinder zum Mitmachen animiert.

i Doha Biladi aus Marokko (links) und ihre Freundin Hayat Boukine aus Algerien bummelten entspannt über den Markt. Elvira Bell

Wie viele Eier sich in einem großen Glas, zwischen kleinen Osterhasen befinden? Das möchte Guido Braun vom Geschäft Männersache bei einem Gewinnspiel von seinen Kunden wissen, während bei BL-Foto Kinder an einem kostenlosen Fotoshooting teilnehmen können. „Wir wussten gar nicht, dass heute hier eine solche Veranstaltung stattfindet“, berichtet Bernadette aus Masburg, während sich ihre beiden Enkelkinder Nela und Sina ablichten lassen. „Wir wollen eigentlich nur ein Eis essen. Ich treffe mich jeden Donnerstag mit den beiden. Gleich um die Ecke hat Heike Berressem ihre gemütlich mit Fell bestückten Lounge-Möbel vor ihrem Geschäft Zeitgeist aufgebaut. Passanten lassen sich gern nieder, während sie Ostersüßigkeiten verzehren und sich Kinder ein fantasievolles Motiv ins Gesicht zaubern lassen. Das alles macht Lust auf Ostern.

Positiv überrascht von dem österlichen Treiben zeigen sich Doha Biladi aus Marokko und Hayat Boukine aus Algerien. Die 30-jährige Ärztin, die seit einigen Monaten im Mayener Krankenhaus in der Kardiologie beschäftigt ist, steuert mit ihrer Freundin Hayat das Eiscafé auf dem Marktplatz an. Die Passanten, mit denen unsere Zeitung gesprochen hat, zeigen sich überwiegend begeistert. Doch welche Bilanz ziehen die Geschäftsleute am Morgen nach dem schönen langen Donnerstag? „Dass sich der lange Donnerstag erst einmal etablieren muss“, findet Ayla Rozera, die Vorsitzende der Brückengemeinschaft. „Die Frequenz war mäßig. Aber solche Veranstaltungen sind sehr gut und wichtig.“ Dass es ist ihrem Geschäft „ein Schaulaufabend“ war, betont Karin Welsch, die Zweite Vorsitzende der Brückengemeinschaft. „Die Leute informieren sich und kommen am Tag darauf und später noch einmal zu uns in den Laden. Insgesamt war es ein sehr schöner, harmonischer, aber überschaubarer Abend, der sicher branchenabhängig frequentiert wurde“, resümiert Welsch. Toll sei die Musik von Angius gewesen. Die vier Sänger sorgten für italienisches Flair.

i Markus Mohr thronte auf einem übergroßen Kaninchen. Elvira Bell

Ein Blick in die Marktstraße: Martina Konrad vom Traditionshaus Schwindenhammer gerät ins Schwärmen: „Es war ein schöner Abend mit vielen zufriedenen Kunden und bei guter Stimmung an unserem Weinausschank bei Livemusik. Wir sind sehr zufrieden und sind beim nächsten Mal wieder voll dabei“, betont die Geschäftsfrau. Viele zufriedene und gut gelaunte Kunden konnte auch Guido Braun in seinem Geschäft begrüßen. „Wir freuen uns auf den nächsten langen Donnerstag im Juni.“ Über viele neue Leute konnte sich Heike Berressem vom Zeitgeist-Konzeptstore in der Göbelstraße freuen. „Es ist ein schönes neues Konzert, das von allen Händlern auf den Weg gebracht wurde. Ein starker Abend. Ich bin sehr zufrieden“, betont Berressem. „Ich bin froh, die Arbeit hat sich gelohnt.“