Sieben abwechslungsreiche Touren in der Region laden zu entspannten Ausflügen und sportlichen Herausforderungen auf dem Fahrrad ein.
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Ob gemütliche Familientour oder sportliche Tagesetappe: Die Radstrecken in der Vulkanregion bieten Natur, Panorama und Fahrspaß – und können mitunter gut kombiniert werden. Hier sind unsere sieben Tipps. TgQPHd|[] TgQPHd|[]1 Vulkanpark-Radweg: Der 33 Kilometer lange Radweg ist sehr familienfreundlich und mit seinem leichten Gefälle ideal für alle Altersklassen.