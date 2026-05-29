Tourtipps für Freizeitsportler Durch die Erdgeschichte der Eifel radeln Birgit Pielen 29.05.2026, 06:00 Uhr

i Radfahren ist beliebt bei allen Altersklassen. Dank E-Bikes können auch längere Etappen problemlos gemeistert werden. Dominik Ketz/Eifel Tourismus. Eifel Tourismus GmbH, Ketz

Sieben abwechslungsreiche Touren in der Region laden zu entspannten Ausflügen und sportlichen Herausforderungen auf dem Fahrrad ein.

Ob gemütliche Familientour oder sportliche Tagesetappe: Die Radstrecken in der Vulkanregion bieten Natur, Panorama und Fahrspaß – und können mitunter gut kombiniert werden. Hier sind unsere sieben Tipps. TgQPHd|[] TgQPHd|[] 1 Vulkanpark-Radweg: Der 33 Kilometer lange Radweg ist sehr familienfreundlich und mit seinem leichten Gefälle ideal für alle Altersklassen.







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