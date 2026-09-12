Erntebilanz für Mayen-Koblenz
Dürresommer: Weizenernte bleibt „unterdurchschnittlich“
Düstere Wolken oder Hoffnungsschimmer am Horizont: Welcher Zukunft geht die Landwirtschaft im Kreis entgegem?
Düstere Wolken oder Hoffnungsschimmer am Horizont: Welcher Zukunft geht die Landwirtschaft im Kreis entgegem?
Rico Rossival

Nach trockenen und heißen Monaten ist die Stimmung bei Landwirten angespannt. Dies liegt aber wider Erwarten nicht an „verbrannten“ Feldern, wie es vielerorts hieß. Es sind eher altbekannte Themen, bei denen der Schuh mehr und mehr drückt. 

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Der heiße und vor allem trockene Sommer hat, was das Thema Ernte anbelangt, vielerorts seinen Tribut gefordert. Winzer lesen wieder früher im Jahr, mit Erträgen, die teils von Stock zu Stock variieren, Obstbauern aus der Region sehen sich einem gemischten Ertrag gegenüber, besonders hart hat es Kartoffelbauern getroffen.
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