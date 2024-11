20 Meter in Schacht gestürzt Drei Teenager in Mendig schwer verletzt 18.11.2024, 11:48 Uhr

i Vier Stunden lang dauert der Einsatz unter anderem der Bergwacht, bis die drei Jugendliche gerettet sind. Steil-TV

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei ging dem schweren Unglück in der Stadt Mendig voraus, bei dem drei Schüler am Sonntagabend in einen 20 Meter tiefen Schacht gestürzt waren. Einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr.

Mendig. Schweres Unglück in Mendig: Drei Jugendliche sind am Sonntagabend im Basaltabbaugebiet in einen 20 Meter tiefen Schacht gestürzt und haben dabei schwerste Verletzungen erlitten. Dem Sturz ging nach Polizeiangaben eine Verfolgungsjagd mit der Polizei voraus – und womöglich eine Straftat.

