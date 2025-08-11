27 Buslinien fahren insgesamt durch Mayen, drei gibt es allein für den innerstädtischen Verkehr. Wer sie genau nutzt, dazu gibt es keine Angaben. Und einige Senioren sagen, sie fahren lieber Taxi. Warum?

Wie attraktiv ist der Stadtverkehr in der Eifelstadt? Wie wird dieser frequentiert? Dieser Frage geht unsere Zeitung nach.

Zunächst ein kurzer Überblick: Durch die Stadt Mayen verkehren, wie Wiebke Schaaf von der Pressestelle der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz unserer Zeitung auf Anfrage mitteilt, 27 Buslinien als öffentliche Verkehrsmittel, darunter drei Buslinien im Rahmen des städtischen Nahverkehrs. Dies sind die Linien 375 vom Mayener Obertor übers Krankenhaus – Knüppchen zum Hit-Markt und wieder zum Obertor. Die Linie 378 verkehrt von Hausen (Betzing) nach Mayen und die Linie 379 von Nitztal nach Mayen.

i Die Übersicht über die einzelnen Buslinien. Elvira Bell

„Diese drei Linien decken den innerstädtischen Verkehr ab und verbinden auch nahe gelegene Stadtteile wie Hausen und Nitztal mit dem Zentrum“, so Wiebke Schaaf. Innerhalb der Stadt gilt ein Einheitstarif von 2,50 Euro pro Fahrt. „Darüber hinaus gibt es Linien aus dem Umland, die in die Stadt einfahren und genutzt werden können. Die Buslinien werden auch außerhalb der Zeiten des Schülerverkehrs genutzt.“

Eine Auswertung des Alters der Personen, die den Stadtverkehr nutzen, gibt es nicht. Wie kommen die Menschen mit dem Bus von der Innenstadt auf die Grüne Wiese? Unsere Zeitung hat nachgehakt und hat sich an drei Tagen zur besten Einkaufszeit an der Haltestelle am Hit-Markt umgesehen.

Kein Mensch steht da

Das Wartehäuschen ist verwaist, kein einziger Fahrgast hat sich dort eingefunden. Getroffen hat unsere Zeitung an allen drei Tagen jedoch ältere Menschen, die vor dem Eingangsbereich auf ein Taxi warteten. „Wir geben lieber ein paar wenige Euros mehr aus und kommen dafür mit unseren Lebensmitteln direkt bis vor die Haustür“, lautete deren übereinstimmende Meinung.

i Die Haltestelle in der Pellenzstraße ohne Fahrgäste. Elvira Bell

Namentlich genannt werden wollte keiner von ihnen. „Das sieht ja so aus, als würden sich meine Kinder, die ebenfalls in der Stadt wohnen, nicht um mich kümmern“, meinte eine der Seniorinnen, die jede Menge tiefgekühlte Produkte in ihrem voll beladenen Einkaufstrolley hatte. „Die Kühlwaren, die frische Wurst und auch meinen Fisch könnte ich bei den Temperaturen, wenn ich mit dem Stadtverkehr fahren würde, ganz sicher nicht mitnehmen.“ Schließlich wohne sie auf dem Taubenberg, meinte sie am frühen Donnerstagmittag.

Hingekommen zum Hit ist sie mit einer Nachbarin, die sie auf dem Weg zur Arbeit mitgenommen hätte. „Die 2,50 Euro konnte ich mir sparen.“ Dem Stadtverkehr kann die 72-jährige Mayenerin für ihren wöchentlichen Einkauf nichts Gutes abgewinnen. „Wenn ich zum Kaufland möchte, müsste ich einen Bus, der Richtung Koblenz fährt, nutzen. Da müsste ich ein gutes Stück von der Haltestelle gegenüber dem Autohaus Scherer laufen“, meinte sie.

„Manchmal ist es ein bisschen schwierig, wenn die Busse an kleinen Bushaltestellen einfach vorbeifahren.“

Eine 15-Jährige.

Vom Obertor aus fährt die 15-Jährige Evelyne G. des Öfteren zu Mc Donalds. „Ich wohne am Rayennsteig und brauche sieben Minuten bis hierhin“, erzählt sie. „Die Fahrt mit dem Stadtverkehr ist ganz okay“, meinte der Teenager. „Manchmal ist es ein bisschen schwierig, wenn die Busse an kleinen Bushaltestellen einfach vorbeifahren.“

i Astrid Wallrodt aus Potsdam ist froh, dass der Bus fährt. Elvira Bell

Froh, als sie am Mittwochabend vom Ostbahnhof im Stadtverkehr in Richtung Innenstadt saß, war Astrid Wallrodt aus Potsdam. „Ich war elf Stunden von Berlin aus mit dem Zug unterwegs. Ich bin heute noch total müde, daher fahre ich jetzt vom Krankenhaus bis zum Rathaus mit dem Bus, obwohl es nicht weit ist“, betonte Wallrodt am späten Donnerstagvormittag. „Ich habe ein Deutschland-Ticket.“

Ihr 77-jähriger Vater nutze mit seinem Rollator oft und gerne den Stadtverkehr. „So ist er flexibel und mobil. Das ist für mich in Potsdam beruhigend zu wissen.“

Diese Fahrten sind am besten nachgefragt

Am häufigsten nachgefragt sind nach Aussage der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz die Fahrten, die das Stadtzentrum mit anderen Stadtteilen verbinden. Ist das tatsächlich so? Froh, dass seit einigen Jahren der Ortsteil Betzing im Nahverkehr angeschlossen ist, zeigt sich Sven Weber, der Ortsvorsteher von Hausen und Betzing. „Die Bürgerinnen und Bürger von Hausen sowie der Ortsbeirat würden es jedoch begrüßen, wenn die neue barrierefreie Bushaltestelle an der Grundschule ebenfalls mehr in den Nahverkehr mit einbezogen werden könnte.“

Von den Stadtteilen aus nutzen einige den Bus

Fakt ist, dass der Bus aus Betzing kommend morgens einmal und auch mittags nur einmal dort anhält, ansonsten nicht. „Schön wäre es, wenn die Kinder und Jugendlichen, die die weiterführenden Schulen in Mayen besuchen, die Bushaltestelle an der Grundschule für die Fahrten nach Mayen nutzen könnten, ebenfalls beispielsweise auch die Senioren aus dem Dorfkern für einen Besuch in der Innenstadt“, sagte Weber im Telefongespräch mit der RZ.

„Ein entsprechender Antrag des Ortsbeirats an die Stadtverwaltung wurde hier noch nicht positiv beantwortet. Es wäre wichtig für uns, dass die barrierefreie Bushaltestelle an der Schule künftig mehr in den Nahverkehr eingebunden würde. Die Fahrgäste müssen die Bushaltestellen links und rechts der Hausener Landstraße oder Am Sürchen nutzen.“

i Die Linien für den direkten Stadtverkehr der Stadt Mayen inklusive den Verbindungen zu den Statteilen Hausen und Nitztal lauten: 375 Obertor – Krankenhaus – Knüppchen/ Hit Markt – Obertor; 378 Hausen – Betzing – Mayen und die Linie 379 Nitztal - Mayen. „Mit den Regiobussen 380, 381, 382 und 383 haben die Fahrgäste eine verbesserte Möglichkeit die Stadtteile Kürrenberg und Alzheim zu erreichen“, heißt es auf der Seite zum Öffentlichen Nahverkehr – in und um Mayen – 'Clever in die Innenstadt'. Elvira Bell

Und wie sieht es mit dem Stadtverkehr aus, der nach Mayen-Nitztal fährt? Zu der aktuellen Situation berichtet Ortsvorsteher Stefan Wagner: „Nachdem die Baustelle in der Bürresheimer Straße wieder einen ,normalen Verkehr’ ermöglicht, wird der Bus auch wieder genutzt; in erster Linie von Schülern, aber auch von diversen Senioren oder zu bestimmten Anlässen. Wie groß die Frequentierung darüber hinaus ist, zum Beispiel von Wanderern oder Touristen, kann ich nicht beurteilen, da ich tagsüber nicht vor Ort bin.“

Das Angebot sei nur begrenzt – „entsprechend ist auch die Nutzung nur begrenzt. Für viele Arbeitnehmer und Arbeitgeber dürfte der öffentliche Nahverkehr im gesamten hiesigen Raum keine Alternative darstellen – das dürfte so für alle ländlichen Gebiete gelten“, unterstreicht Wagner.