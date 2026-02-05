Neuwahl in der Vordereifel Drei Männer wollen Bürgermeister werden Birgit Pielen 05.02.2026, 12:00 Uhr

i Am 22. März können die Wahlberechtigten in der Vordereifel über den neuen Bürgermeister entscheiden. Sie haben drei Kandidaten zur Auswahl. Maja Hitij. picture alliance / dpa

Einer ist in der CDU, zwei waren in der CDU: Die drei Kandidaten, die in der Vordereifel hauptamtlicher Bürgermeister werden wollen, haben eine bemerkenswerte Parteigeschichte.

Der Wahlausschuss der Verbandsgemeinde Vordereifel hat getagt, und jetzt ist es offiziell: Drei Männer bewerben sich um das Amt des VG-Bürgermeisters. Timo Kanzinger aus Kehrig geht für die CDU ins Rennen, Michael Groß aus Kottenheim für die FWG, und Christian Müller aus Langenfeld tritt als Einzelbewerber an.







