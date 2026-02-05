Einer ist in der CDU, zwei waren in der CDU: Die drei Kandidaten, die in der Vordereifel hauptamtlicher Bürgermeister werden wollen, haben eine bemerkenswerte Parteigeschichte.
Der Wahlausschuss der Verbandsgemeinde Vordereifel hat getagt, und jetzt ist es offiziell: Drei Männer bewerben sich um das Amt des VG-Bürgermeisters. Timo Kanzinger aus Kehrig geht für die CDU ins Rennen, Michael Groß aus Kottenheim für die FWG, und Christian Müller aus Langenfeld tritt als Einzelbewerber an.