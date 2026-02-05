Neuwahl in der Vordereifel
Drei Männer wollen Bürgermeister werden
Am 22. März können die Wahlberechtigten in der Vordereifel über den neuen Bürgermeister entscheiden. Sie haben drei Kandidaten zur Auswahl.
Einer ist in der CDU, zwei waren in der CDU: Die drei Kandidaten, die in der Vordereifel hauptamtlicher Bürgermeister werden wollen, haben eine bemerkenswerte Parteigeschichte.

Der Wahlausschuss der Verbandsgemeinde Vordereifel hat getagt, und jetzt ist es offiziell: Drei Männer bewerben sich um das Amt des VG-Bürgermeisters. Timo Kanzinger aus Kehrig geht für die CDU ins Rennen, Michael Groß aus Kottenheim für die FWG, und Christian Müller aus Langenfeld tritt als Einzelbewerber an.

