Rettung aus 32 Metern Tiefe Drei junge Männer verirren sich im Mendiger Stollen Annika Wilhelm 08.07.2026, 22:02 Uhr

i Zu einem größeren Einsatz kam es am Mittwochnachmittag am Mendiger Stollen. Drei Heranwachsende verirrten sich im Stollensystem. Sarah Knorr. picture alliance/dpa

Einen großen Rettungseinsatz gab es am Mittwochnachmittag in Mendig: Drei Heranwachsende drangen unbefugt in das Tunnelsystem des Stollens ein und fanden nicht mehr heraus.

Drei heranwachsende Männer aus Nordrhein-Westfalen haben sich am Mittwochnachmittag in dem unterirdischen Tunnelsystem in Mendig verirrt. Sie fanden nicht mehr von alleine heraus, nachdem sie unbefugt in den Stollen eingedrungen sind, weshalb die Feuerwehren aus Mendig und Bell, die Polizei Mayen und der Rettungsdienst gegen 16.







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