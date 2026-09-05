Selbstbestimmt leben im Alter
Drei Entwürfe für neues Senioren-Wohnquartier in Plaidt
Drei Architektenentwürfe liegen inzwischen vor und zeigen unterschiedliche Ansätze für die mögliche Bebauung an Gilde- und Fried
Drei Architektenentwürfe liegen inzwischen vor und zeigen unterschiedliche Ansätze für die mögliche Bebauung an Gilde- und Friedhofstraße.
Michael Schmidtchen

In Plaidt soll ein genossenschaftliches Wohnquartier für ältere Menschen entstehen. Der Verein für seniorenfreundliches Wohnen prüft derzeit drei Architektenentwürfe. 

Lesezeit 2 Minuten
Wie könnte ein neues genossenschaftliches Wohnquartier für ältere Menschen an der Gilde- und Friedhofstraße in Plaidt aussehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich schon seit einiger Zeit der Verein für seniorenfreundliches Wohnen Plaidt. Ziel des Vereins ist es, heimatnahe und seniorengerechte Wohnmöglichkeiten direkt im Ort zu schaffen.
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