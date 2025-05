Sie haben einen wichtigen Schritt hinter sich: 86 Abiturienten sind am Megina-Gymnasium in Mayen feierlich verabschiedet worden.

i Die Abiturienten des Megina-Gymnasiums stellten sich während der Verabschiedung zu einem Erinnerungsfoto zusammen. Susanne Duda Photographie

Die Abiturienten des Megina-Gymnasiums in Mayen sind im Rahmen einer Feier in der festlich geschmückten unteren Halle verabschiedet worden. Die stolzen Absolventen, deren Eltern, Geschwister und Familienangehörige sowie Lehrkräfte kamen zusammen, um diesen besonderen Moment und die Erfolge der Abiturienten gemeinsam zu würdigen.

In diesem Jahr dürfen sich 86 Absolventen über ihren Abschluss freuen. 85 von ihnen haben die allgemeine Hochschulreife erreicht, während eine Absolventin den schulischen Teil der Fachhochschulreife erlangte. Besonders hervorzuheben ist laut Pressemitteilung der Schule, dass 26 Schüler eine Note mit einer Eins vor dem Komma erzielt haben, darunter dreimal die Traumnote 1,0.

Schulleiter Michael Sexauer hob in seiner Ansprache die Bedeutung dieses besonderen Tages hervor, der den Abschluss eines wichtigen Kapitels im Leben und den Beginn eines neuen, aufregenden Lebensabschnittes markiere. Er ermutigte die Abiturienten dazu, Selbstvertrauen und Mut zu entwickeln, um Neues auszuprobieren und Träume zu verwirklichen.

Weitere Ansprachen gab es von Thomas Schroeder, Beigeordneter der Stadt Mayen, der die enge Verbundenheit zwischen Stadt und Gymnasium unterstrich, vom stellvertretenden Vorsitzenden des Schulelternbeirates, Stefan Ostrominski, von Amelie Hetger, Emma Kluwig und Ivan Ruf, die sich stellvertretend für die Schülervertretung in Bezug auf das Motto der Abiturientia mit den Worten „Abios Amigos“ verabschiedeten, von Jörn Bonikowski und Pauline Menzel, stellvertretend für die Absolventen, sowie von Thomas Schink für das Kollegium.

Im Rahmen der Verleihung der Abiturpreise wurde Jörn Bonikowski mit dem Buchpreis des Bildungsministeriums für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule ausgezeichnet. Das beste Abitur erreichten Elena Rummel, Stella Carolina Mombaur und Lisa Weberskirch. Zertifikate für bilingualen Unterricht überreichte Luka Moskopp an Angelina Diederichs, Sarah Gerharz, Annalena Görgen, Pauline Menzel, Carlette Moya, Emilie Portz, Johannes Wagner und Lisa Weberskirch.

Als besonderer Gast erläuterte Wolfgang Keuser als Vertreter der Keuser-Stiftung, dass die Stiftungsgründer eine enge Verbindung zu Mayen haben und es ihnen ein Anliegen ist, engagierte und talentierte Absolventen des Megina-Gymnasiums bei einem Studium im MINT-Bereich zu unterstützen. Elena Rummel erhielt das Stipendium der Keuser-Stiftung, während Jörn Bonikowski, Olivia Erb, Pauline Menzel und Miriam Segura mit Geldpreisen der Stiftung geehrt wurden.

Zahlreiche Fachpreise wurden verliehen, darunter der Karl-von-Frische-Preis für hervorragende Leistungen im Fach Biologie an Elena Rummel, der Fachpreis Chemie an Jörn Bonikowski und Paul Schulz, sowie der Scheffel-Preis im Fach Deutsch an Stella Carolina Mombaur, die ebenfalls den Preis für das beste Lateinabitur erhielt. Buchpreise der Gesellschaft für Informatik gingen an Finn Gansen und Johannes Wagner, letztgenannter erhielt ebenfalls den Buchpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Der Buchpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung wurde Paul Schulz übergeben. Des Weiteren erhielt Lisa Weberskirch den Preis des Philologenverbands für herausragende Leistungen im Fach Geschichte. Anna Henrich bekam den Preis der Deutschen Gesellschaft für Philosophie sowie den Fachpreis Sozialkunde für ihre Leistungen in den beiden Fächern überreicht.

Besonders gewürdigt wurde das außerunterrichtliche Engagement von Schülern, die sich in der Schülervertretung und in verschiedenen AGs engagiert haben. Der Verein der Ehemaligen ehrte Olivia Erb, Sarah Gerharz, Alexander Kohn, Colin Kraus, Felix Linz, Eliah Ostrominski, Marie Rosemeier, Emma Theisen und Maya Wollscheid für ihr Engagement in der Schülervertretung sowie Jörn Bonikowski und Pauline Menzel, die das Amt der Schülersprecher innehatten. Für langjähriges Engagement in der Theater-AG wurden Marlon Dietz, Selina Schlatzke, Julia Schwall, Miriam Segura und Sarah Wagner ausgezeichnet, Alexander Atyashkin als langjähriges Mitglied der Spanisch-AG.

Der musikalische Rahmen der Feier wurde von dem Schulorchester unter der Leitung von Beate Gottwald, der neu gegründeten Rock-Band unter Andreas Geisen und der Band Major, in der sowohl Abiturienten als auch Ehemalige vertreten sind, gestaltet.

Die Abiturienten des Megina-Gymnasiums

Alexander Borislavovic Atyashkin (Alzheim), Andreas Moritz Auteri (Mertloch), Maximilian Martin Auteri (Mertloch), Ilvy Bertram (Mayen), Sophie Bessonov (Mayen), Neele Aurelia Bolz (Obermendig), Jörn Alexander Bonikowski (Mayen), Felix Börder (Obermendig), Anouk Braun (Obermendig), Clemens Ebbe Joachim Buhr (Mayen), Tim Caspar (Ettringen), Laura Clark (Volkesfeld), Sina Maria Dewes (Mayen), Angelina Diederichs (Nachtsheim), Marlon Dietz (Mayen), Isabell Dott (Monreal), Lana Rosa Engel (Mayen), Olivia Judith Erb (Obermendig), Alexander Aaron Fischer (Mayen), Hannah Fischer (Mayen), Finn Gansen (Kottenheim), Vincent Gerdt (Kottenheim), Sarah Gerharz (Nachtsheim), Finn Moritz Göbel (Kottenheim), Anna-Lena Goetzke (Kürrenberg), Annalena Theresa Görgen (Kehrig), Matthias Manfred Josef Peter Grallert (Mayen), Julietta Gurin (Mayen), Eric Heilfort (Mayen), Jacob Helbach (Sankt Johann), Anna Henrich (Mayen), Justus Hürter (Mayen), Paul Hürter (Kottenheim), Adonis Kalot (Trimbs), Alexander Michael Kohn (Hausen), Colin Heinrich Kraus (Düngenheim), Mia Christina Leonhard (Sankt Johann), Felix Lichtenberg (Niedermendig), Felix Rolf Linz (Mayen), Bastian Märker (Reudelsterz), Johanna May (Kaisersesch), Marlon May (Kehrig), Jan Alexander Meister (Mayen), Pauline Hedwig Menzel (Bell), Nele Mintgen (Obermendig), Stella Carolina Mombaur (Ettringen), Pauline Montada (Bermel), Carlette Anne Moya (Hauroth), Matteo Cyril Müller (Mayen), Nina Nebinger (Kottenheim), Till Neumann (Mayen), Ngoc Linh Nguyen (Kottenheim), Paula Niederelz (Obermendig), Eliah Ostrominski (Kehrig), Martin Josef Pörsch (Kehrig), Emilie Portz (Weiler), Lina Racke (Mayen), Jonas Benedikt Rink (Kehrig), Marie Rosemeier (Kürrenberg), Samira Rostamzada (Hausen), Alexander Rother (Mayen), Elena Rummel (Alzheim), Emilio Schardt (Luxem), Malte Scherhag (Mayen), Selina Schlatzke (Alzheim), Leni Katharina Schlich (Obermendig), Paul Schulz (Monreal), Max Jakob Schumacher (Mayen), Till Jonas Schütz (Mayen), Julia Maria Schwall (Sankt Johann), Miriam Elisabeth Segura (Kirchwald), Samira Maria Smolarek (Alzheim), Emelie Spitzer (Mayen), Emma Margot Theisen (Kottenheim), Kira Trippel (Mayen), Mathis Urbild (Weiler), Johannes Uwe Wagner (Mayen), Sarah Wagner (Nitztal), Michel Martin Wäsch (Mayen), Lisa Weberskirch (Kaisersesch), Lena Wolf (Kehrig), Maike Wollenweber (Sankt Johann), Maya Wollscheid (Mayen), Nele Zieglowski (Mayen) und Nils Zimmerstädt (Kottenheim).