Was Thür alles plant Dorf-App soll schnelle Infos liefern 19.01.2025, 16:00 Uhr

i Mit einer Dorf-Applikation für PC, iPad und Smartphone will Thürs Ortschef Lukas Ellerich wichtige Infos schneller an die Bürgerinnen und Bürger bringen. Thomas Brost

Die Gemeinde Thür geht neue Wege, um schnellstmöglich ihre Bürger zu erreichen. So plant sie eine Dorf-App für Smartphones. Im Haushalt 2025 ist auch der Straßenbau stark vertreten.

Ganze 194 Seiten ist er stark, der neue Haushalt der Gemeinde Thür. Das neue Zahlenwerk, das bereits im Hauptausschuss beraten wurde, gibt den Fahrplan im neuen Jahr vor. Was plant die Gemeinde an Investitionen, was an Anschaffungen? Ortsbürgermeister Lukas Ellerich (CDU) blickt gemeinsam mit unserer Zeitung voraus – und berichtet, dass die Gemeinde in den sozialen Medien aktiver werden wird.

