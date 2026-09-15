Will Mayen abreißen?
Doppelhaus hat Geschichte auf dem Buckel
Nach außen hin einigermaßen ansehnlich, aber im Kern mit Problemen behaftet: das Doppelhaus in der Rosengasse, das womöglich abg
Nach außen hin einigermaßen ansehnlich, aber im Kern mit Problemen behaftet: das Doppelhaus in der Rosengasse, das womöglich abgerissen werden soll.
Thomas Brost

Mayen war nach dem Bombenhagel im Januar 1945 zur toten Stadt erklärt worden, viele Gebäude in der Innenstadt lagen in Schutt und Asche. Einige der wenigen einigermaßen unbeschadeten Häuser stehen in der Rosengasse. Wie geht es mit ihnen weiter?

Lesezeit 1 Minute
Im Bombenhagel 1944/45 sind große Teile der Innenstadt von Mayen verwüstet worden. Zunächst unbeachtet blieb die historische Baugruppe von Bürgerhäusern, wie sie in der Rosengasse zu finden ist. Dort überlegt die Stadt zurzeit, die beiden Häuser Rosengasse 13 und 15 abzureißen – aus Sicherheitsgründen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren