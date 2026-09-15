Will Mayen abreißen? Doppelhaus hat Geschichte auf dem Buckel Thomas Brost 15.09.2026, 11:00 Uhr

i Nach außen hin einigermaßen ansehnlich, aber im Kern mit Problemen behaftet: das Doppelhaus in der Rosengasse, das womöglich abgerissen werden soll. Thomas Brost

Mayen war nach dem Bombenhagel im Januar 1945 zur toten Stadt erklärt worden, viele Gebäude in der Innenstadt lagen in Schutt und Asche. Einige der wenigen einigermaßen unbeschadeten Häuser stehen in der Rosengasse. Wie geht es mit ihnen weiter?

Im Bombenhagel 1944/45 sind große Teile der Innenstadt von Mayen verwüstet worden. Zunächst unbeachtet blieb die historische Baugruppe von Bürgerhäusern, wie sie in der Rosengasse zu finden ist. Dort überlegt die Stadt zurzeit, die beiden Häuser Rosengasse 13 und 15 abzureißen – aus Sicherheitsgründen.







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