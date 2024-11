Sessionsstart Dom statt des Andernacher Rathauses erstürmt Wolfgang Lucke 17.11.2024, 14:37 Uhr

i Ein prächtiger Anblick: Viele uniformierte Andernacher Narren nehmen an der Domerstürmung teil. Wolfgang Lucke

In zehn Metern Höhe wollte sich der Andernacher OB Christian Greiner den Attacken der Narren entziehen - und musste sich letztendlich doch geschlagen geben. Wegen der aktuellen Baustellen wurde statt des Rathauses der Dom gestürmt.

Für einen spektakulären Start in die Session hat Oberbürgermeister Christian Greiner in Andernach gesorgt. Per Hubkran mitten ins närrische Treiben gerollt, hatten die närrischen Truppen zwar zunächst eine Schrecksekunde zu überwinden, konnten aber letztendlich den Stadtchef festnehmen und die schwarze Kasse des Rathauses für närrische Zwecke erbeuten.

