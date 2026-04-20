Zum zweiten Mal ist die 17-jährige Julie aus Andernach an Blutkrebs erkrankt. Auf der dringenden Suche nach einem Stammzellenspender für sie haben sich Hunderte Menschen neu bei der DKMS registrieren lassen.
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285 Menschen haben sich am Sonntag in Namedy für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) neu registrieren lassen; ein laut DKMS überdurchschnittliches Ergebnis. Aber auch ein erklärbares: Denn die Aktion entstand im Zusammenhang mit der Erkrankung der 17-jährigen Julie aus Andernach, die zum zweiten Mal in ihrem Leben an Blutkrebs erkrankt ist.