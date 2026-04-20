Andernacherin hat Blutkrebs
DKMS-Aktion für Julie: Hunderte registrieren sich
285 Personen ließen sich in der Turnhalle Namedy neu in die Deutsche Knochenmarkspenderdatei aufnehmen.
285 Personen ließen sich in der Turnhalle Namedy neu in die Deutsche Knochenmarkspenderdatei aufnehmen.
Wolfgang Lucke

Zum zweiten Mal ist die 17-jährige Julie aus Andernach an Blutkrebs erkrankt. Auf der dringenden Suche nach einem Stammzellenspender für sie haben sich Hunderte Menschen neu bei der DKMS registrieren lassen.

Lesezeit 2 Minuten
285 Menschen haben sich am Sonntag in Namedy für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) neu registrieren lassen; ein laut DKMS überdurchschnittliches Ergebnis. Aber auch ein erklärbares: Denn die Aktion entstand im Zusammenhang mit der Erkrankung der 17-jährigen Julie aus Andernach, die zum zweiten Mal in ihrem Leben an Blutkrebs erkrankt ist.

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Andernach & MayenGesundheit

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