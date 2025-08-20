In Ochtendung bleibt (fast) kein Wunsch unerfüllt. Das zeigt auch die Fülle der Aktivitäten beim Sportverein DJK. Der DJK mit seinen 1253 Mitgliedern bietet alles – außer Fußball – und feiert jetzt ein besonderes Ereignis.

Fünf Jahre mussten sie warten, um endlich ihr Jubiläum feiern zu können. Denn im Jahr 2020 machte die Corona-Pandemie einen Strich durchs Fest. Jetzt feiert der DJK Ochtendung das 105-jährige Bestehen so, als wäre es das 100-Jährige. Der Sportverein zählt zurzeit 1253 Mitglieder und dürfte damit in der Verbandsgemeinde Maifeld der mit Abstand größte Sportverein sein. Und: Hier gibt es alles außer Fußball.

Michael Röder (53) ist seit 2022 der Vorsitzende des DJK. Unsere Zeitung trifft sich mit ihm im Jakob-Vogt-Stadion, die zweite Heimat der aktiven Sportler. Der Name würdigt übrigens den Ochtendunger Jakob Vogt, der als Gewichtheber in den 1920-Jahren bei internationalen Wettkämpfen für Furore sorgte. Gewichtheben spielt beim DJK heute zwar keine Rolle mehr, aber ansonsten ist der Verein breit aufgestellt mit Leichtathletik, Tennis und Tischtennis, Tanzsport, Radsport und Breitensport. Auch Leistungssportler werden hier entsprechend gefördert.

i Im Jakob-Vogt-Stadion findet zum Jubiläumsfest viele Events statt. Birgit Pielen

„Mit fünf Tagen Programm möchten wir die vielen Angebote und das Engagement vieler ehrenamtlicher Übungsleiter und Mitglieder präsentieren“, sagt Michael Röder. Und nicht nur das: „Wir möchten mit unserem Fest das Miteinander und den Zusammenhalt in Ochtendung fördern.“ Bei allem geht es darum, die Leidenschaft für den Sport zu zeigen.

Michael Röder ist schon seit 1993 im Vorstand, war lange Leiter der Leichtathletikabteilung. Seit seinem sechsten Lebensjahr ist sportlich auf der Mittelstrecke unterwegs, wenn auch heute nur noch selten. Denn hauptberuflich arbeitet er bei einer Krankenkasse in Frankfurt, und ehrenamtlich ist er „mit Herzblut“ bis zu 15 Wochenstunden für den DJK aktiv. Wann, bitte, soll er da noch Sport machen?

i Auf der Laufbahn fühlt sich Michael Röder auch heute noch zu Hause. Birgit Pielen

Michael Röder hat jetzt mit seinem 20-köpfigen Vorstand und den 40 Übungsleitern die Festtage organisiert. Los ging es schon am Mittwoch mit dem Nettetal-Lauf. Mehr als 150 Sportler, darunter auch Walker, machten mit.

Am Donnerstag, 21. August, stehen zunächst die Nachwuchssportler im Mittelpunkt. Bei einem Kinderleichtathletik-Wettkampf geht es in Teams um Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Ausdauer. Die Line-Dance-Gruppe lädt am Abend zu Übungen und Tänzen ins Jakob-Vogt-Stadion ein.

i Tennis wird auch beim DJK Ochtendung großgeschrieben. Hier treten zum Match an (von links): Manfred Haferkorn, Georg Hollmann, Peter Ohligschläger und Jörg Monreal. Birgit Pielen

Wer mit Konzentration und Fingerspitzengefühl eine ruhige Kugel schieben möchte, ist am Freitagnachmittag bei dem Boule-Turnier für jedermann genau richtig. Am Park der Generationen wird auf dem vereinseigenen Platz in Zweier-Teams gespielt. Anmeldungen für das Jedermann-Boule-Turnier nimmt Manfred Buttner unter der E-Mail Manfred.Butter@gmx.net entgegen. Die Tischtennis-Abteilung lädt zum Schnuppern für Kinder ab 16 Uhr und für Erwachsene ab 18 Uhr in die Sporthalle ein.

Am Freitagabend kann jeder, der Lust auf Spaß und Bewegung hat, gemeinsam mit anderen singen und tanzen. Die DJK-Tanzabteilung bereitet eine „Mit-Tanz- und Mit-Sing“-Performance vor. „Um die 100 Kinder sind in der Tanzabteilung aktiv“, sagt Michael Röder. „Und ohne unsere Tanzabteilung sind die Karnevalsveranstaltungen in Ochtendung undenkbar.“

i Der Sportverein DJK bietet vieles an - außer Fußball. Birgit Pielen

Am Samstag, 23. August, heißt es „Ochtendung spielt“ für Vereine und Gruppen. Abends wird gemeinsam mit den „Flaschenkindern“ gefeiert. „Einige der Band haben bei der DJK das Laufen gelernt und waren aktive Sportler“, sagt Michael Röder.

Der Name DJK steht übrigens für Deutsche Jugend-Kraft, 1920 gegründet und katholisch geprägt. Die Gemeinschaft und die christliche Orientierung spielen bis heute eine große Rolle. Am Sonntag, 24. August, feiert der Verein deshalb mit Weihbischof Peters ab 10.30 Uhr im Jakob-Vogt-Stadion einen Open-Air-Festgottesdienst. Mit dabei ist auch der Kirchen-Chor Cäcilia Ochtendung. Ab 9.45 Uhr gibt es einen Bus-Shuttle von der Pfarrkirche St. Martin zum Stadion.

i Michael Röder sagt: „Es ist ein meistens ein Miteinander, kann aber auch in Sportarten wie Tennis oder Tischtennis ein Gegeneinander sein." Birgit Pielen

Der restliche Sonntag wird von Angeboten für die ganze Familie geprägt. Die Tanzabteilung bietet einen Workshop an, es gibt Schnupperkurse für Tischtennis und Tennis. Apropos Tennis: Der Verein hat insgesamt fünf Tennisplätze, darunter zwei Allwetterplätze, die das ganze Jahr über bespielbar sind. Zu den 130 Mitgliedern der Tennisabteilung gehören auch Manfred Haferkorn, Georg Hollmann, Peter Ohligschläger und Jörg Monreal, die sich an diesem Nachmittag zum Match treffen. Sie spielen regelmäßig – es ist für sie ein guter Ausgleich zum Job oder zu anderen Verpflichtungen.

„Sport ist aus gesundheitlichen Gründen wichtig“, betont Michael Röder. „Es ist ein meistens ein Miteinander, kann aber auch in Sportarten wie Tennis oder Tischtennis ein Gegeneinander sein, wenn der Wettkampfcharakter im Vordergrund steht.“ Diese Mischung ist es letztlich, die Faszination Sport ausmacht.