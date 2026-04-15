Neue Formate stehen an
DJ Johannes Held: Ein letztes Mal Jukeboxparty in Mayen
Am 30. April geht in der Halle 129 in Mayen die letzte Jukeboxparty über die Bühne. DJ Johannes Held freut sich drauf.
Am 30. April geht in der Halle 129 in Mayen die letzte Jukeboxparty über die Bühne. DJ Johannes Held freut sich drauf.
Elvira Bell

Ein letztes Mal können Feierlustige bei der Jukeboxparty in Mayen in den Mai tanzen. Danach macht DJ Johannes Held Schluss mit seinem Großevent. Das wiederum soll der Anfang von vielem Neuem sein.

Lesezeit 2 Minuten
Das wird sicher ein besonders emotionaler Start in den Mai: Am Donnerstag, 30. April, geht in Mayen die „Jukeboxparty Volume 14 – The Final“ mit DJ Johannes Held in der Halle 129 über die Bühne. Nach fast 25 Jahren unzähliger Partys in ganz Rheinland-Pfalz und darüber hinaus beendet der gebürtige Bonner und Wahl-Mayener sein Projekt Jukeboxparty.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenKultur

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren