Ein letztes Mal können Feierlustige bei der Jukeboxparty in Mayen in den Mai tanzen. Danach macht DJ Johannes Held Schluss mit seinem Großevent. Das wiederum soll der Anfang von vielem Neuem sein.

Das wird sicher ein besonders emotionaler Start in den Mai:

Am Donnerstag, 30. April, geht in Mayen die „Jukeboxparty Volume 14 – The Final“ mit DJ Johannes Held in der Halle 129 über die Bühne. Nach fast 25 Jahren unzähliger Partys in ganz Rheinland-Pfalz und darüber hinaus beendet der gebürtige Bonner und Wahl-Mayener sein Projekt Jukeboxparty.