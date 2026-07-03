Rotary Club Mayen
Dieter Klein übernimmt Präsidentschaft bei Rotariern
Der scheidende Rotary-Präsident Christian May (links) und sein Nachfolger Dieter Klein
Der scheidende Rotary-Präsident Christian May (links) und sein Nachfolger Dieter Klein
Michael Sexauer

Christian May hat als Präsident des Rotary Club Mayen Akzente gesetzt. Jetzt übergibt der Unternehmer turnusgemäß an den Gastronom Dieter Klein. Beide blicken zurück und haben weitere Pläne, um den Rotary-Gedanken fortzusetzen.

Lesezeit 2 Minuten
Mit der Präsidentschaftsübergabe von Christian May an Dieter Klein endet beim Rotary Club Mayen ein Jahr, das unter dem Leitgedanken „Freundschaft leben – Regionalität stärken“ stand. Im Mittelpunkt standen nicht nur ein aktives Clubleben, sondern vor allem zahlreiche soziale Projekte und Initiativen zugunsten der Menschen in der Region.

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