Neues Bürgerhaus in Mertloch „Dieses Haus gehört den Menschen unseres Dorfes“ 02.10.2025, 07:00 Uhr

i Letzte Arbeiten finden am Bürgerhaus in Mertloch statt, bevor es am 11. Oktober feierlich mit den Einheimischen eingeweiht wird. Rico Rossival

Ortsbürgermeisterin Birgit Schneider weiht das neue Bürgerhaus in Mertloch mit den Einheimischen am 11. Oktober ein. „Das erste Fass Bier geht übrigens aufs Haus“, stellt Ortsbürgermeisterin Birgit Schneider in Aussicht.

Die 1400-Einwohner-Gemeinde Mertloch im Maifeld hat endlich ein Bürgerhaus. Die Eröffnungsfeier ist am Samstag, 11. Oktober, um 17 Uhr mit feierlicher Schlüsselübergabe und Einsegnung. Danach gibt es ein vielseitiges Programm mit Livemusik von The Moonshiners und Köstlichkeiten aus Willi‘s Küche.







