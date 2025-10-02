Ortsbürgermeisterin Birgit Schneider weiht das neue Bürgerhaus in Mertloch mit den Einheimischen am 11. Oktober ein. „Das erste Fass Bier geht übrigens aufs Haus“, stellt Ortsbürgermeisterin Birgit Schneider in Aussicht.
Lesezeit 2 Minuten
Die 1400-Einwohner-Gemeinde Mertloch im Maifeld hat endlich ein Bürgerhaus. Die Eröffnungsfeier ist am Samstag, 11. Oktober, um 17 Uhr mit feierlicher Schlüsselübergabe und Einsegnung. Danach gibt es ein vielseitiges Programm mit Livemusik von The Moonshiners und Köstlichkeiten aus Willi‘s Küche.