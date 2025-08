20 Jahre Metal, Ehrenamt, Gemeinschaft: Das A-Chance-for-Metal-Festival feiert am 1. und 2. Mai 2026 in Ochtendung Geburtstag – mit lautstarken Fans, Szenegrößen auf der Bühne und einer klaren Botschaft.

Das A-Chance-For-Metal-Festival in Ochtendung wird auch anno 2026 weitergeführt – und zwar am 1. und 2. Mai. Wie das Veranstaltungsteam um den 1. Vorstand des ACFM e.V., Jan Müller, mitteilte, feiert es dabei einen runden Geburtstag. Seit 20 Jahren gibt es das A-Chance-For-Metal-Festival bereits, mit zwei Pausen dazwischen kommt es auf insgesamt 18 Ausgaben. In den vergangenen Jahren fand es in Andernach statt, 2024 zog man dann in die Kulturhalle nach Ochtendung um – ein idealer Veranstaltungsort, wie der A-Chance-for-Metal-Kopf Jan Müller nicht müde wird zu betonen. Auch dort lassen die Metalfans aus der Region das Motto „Metal, Ehrenamt und kulturelles Engagement im ländlichen Raum“ aufleben.

1600 ehrenamtlich geleistete Stunden

Das A-Chance-for-Metal 2025 ist aus Sicht der Organisatoren erfolgreich gelaufen. 15 Acts traten in Ochtendung auf, darunter Szenegrößen wie „Dust Bolt“, „Sacred Steel“, „The Night Eternal“ und „Japanische Kampfhörspiele“. Von insgesamt „1600 ehrenamtlich geleisteten Stunden“ sprechen die Veranstalter, und stellen fest: „Das Festival geht weiter und schreibt seine eigene Geschichte“.

Events in der Größenordnung des A–Chance-for-Metal-Festivals, mit einigen Hundert Besuchern, sind wirtschaftlich und organisatorisch heutzutage nicht einfach umzusetzen. Zu der Entscheidung, auf jeden Fall weiter zu machen, betonen die Veranstalter in ihrer Mitteilung: „Der Rückhalt aus der gesamten Community – von Fans über Bands bis zu Politik und Verwaltung – hat uns gezeigt: Dieses Festival wird gebraucht.“

Und weiter: „Wir vertrauen darauf, dass unsere Fans ein starkes Zeichen setzen, frühzeitig Tickets kaufen – und mit uns ein Jubiläum feiern, das sich gewaschen hat.“

Auch in diesem Jahr wurden die Fans wieder in die Programmgestaltung eingebunden. Schon beim A-Chance-for-Metal-Festival 2025 konnten sie sich Bands wünschen, aus diesen Wünschen stellt das Orgateam das Programm für das kommende Jahr zusammen. Weitere Infos, auch zu den Tickets, gibt es unter https://acfm.info/.