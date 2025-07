Dieser Mendiger will Kindern Spaß am Schreiben bringen

Wie schreibt man eigentlich eine gute Geschichte? Wer wüsste so etwas besser als ein Buchautor. Der Mendiger Markus Theisen schreibt für Alt und Jung – und will sein Können jetzt in Schreibworkshops an Grundschulkinder weitergeben.

Die Literatur ist die große Leidenschaft von Markus Theisen. Sie entfachte vor rund 15 Jahren. Der verheiratete Mendiger liebt es, Leser oder Zuhörer seiner Lesungen in andere Welten zu entführen, sowohl die älteren Leser mit Krimis aus der Eifel – aber eben auch die jüngeren. In Kürze erscheint ein weiteres Kinderbuch des 57-Jährigen. Und Theisen hat ein weiteres Projekt geplant: Für die Kunst des Schreibens will er in Workshops nun vor allem die junge Generation begeistern.

Eines von Theisens Markenzeichen ist, wie lebendig und mitreißend er seine Lesungen gestaltet. In die lässt er gerne auch mal seine schauspielerischen Leistungen mit einfließen. Außerdem erfahren zum Beispiel Kinder bei den Lesungen, was es eigentlich bedeutet, Kinderbuch- beziehungsweise Krimiautor zu sein. Durch die Lesungen insbesondere in Grundschulen, wie kürzlich in Burgen, hat sich seine junge Fangemeinde von Buch zu Buch vergrößert.

Lehrer haken nach

Im Rahmen dieser Grundschullesungen sei er schon oft von Lehrkräften gefragt worden: „Ob ich auch Schreibworkshops für Kinder durchführen könnte“, sagt Theisen beim Treffen mit unserer Zeitung. Schließlich dürfte es ihm nicht schwerfallen, die Dritt- oder Viertklässler zum Schreiben zu animieren. „In der Tat hatte ich mit dem Gedanken auch schon zuvor gespielt, um Kinder zum kreativen Ausdruck und zum fantasievollen Schreiben anzuregen“, meint Theisen und fügt an, dass der Gedanke eines Workshops da gar nicht so fern lag: „Im Laufe meiner früheren beruflichen Tätigkeit, hatte ich bereits Workshops konzipiert und durchgeführt, sowie an unzähligen teilgenommen. Daher weiß ich, wie Workshops aufgebaut werden und funktionieren. Sie haben ein ähnliches Grundmuster.“

Damals seien es meist Team-Building-Workshops für Erwachsene gewesen. Sein neuer Schreibworkshop ist dagegen tatsächlich für Grundschulkinder gedacht. Sie sollen erfahren, dass es gar nicht langweilig sein muss, Geschichten zu schreiben, im Gegenteil. „Was ich möchte, ist bei den Kindern den Spaß am Schreiben zu wecken, beziehungsweise diesen zu fördern. Und ich möchte Grundlagen für die Herangehensweise ans Geschichtenschreiben an die Hand geben.“

Aus gutem Grund trägt Theisens Workshop den Titel „Spaß am Schreiben“. „Ich sage immer: Spaß ist ein wichtiger –vielleicht der wichtigste – Bestandteil, egal was man macht.“ Ähnlich wie beim Spaß ist es seiner Meinung nach auch beim Thema Nachhaltigkeit gelagert. „Ein Workshop nur um des Workshops willen, halte ich für nicht sinnvoll. Letztendes soll der Workshop die Kids motivieren, mit Spaß und Mut ihre Geschichten zu schreiben“, sagt Theisen.

Was Markus Theisen wichtig ist: Er möchte die Kinder nicht in ein bestimmtes Genre lenken. „Vielmehr soll der Workshop bezwecken, dass die Kids ihre eigenen Ideen umsetzen können und auf Papier bringen. Und wie ich festgestellt habe, ist deren Bandbreite sehr groß.“ Sie reiche von Abenteuer, Science-Fiction bis hin zu Tiergeschichten und vielen anderen Themen. „Dafür gebe ich ihnen grundlegende Herangehensweisen an die Hand und fördere deren Mut zum Spaß am Schreiben.“

Auch bei Theisen fing mit dem Schreiben alles klein an. Der Ursprung für sein erstes Buch war die kleine Geschichte „Mensch Mondfloh“, die er 2016 geschrieben hat. Die bildhafte Erzählweise erinnert an die erste Mondlandung im Jahr 1969. Bemerkenswert ist dabei das Zusammenspiel der handelnden Figuren, die gemeinsam ein Abenteuer erleben. Aus der kleinen Idee wurde ein großes Lesevergnügen. Genau diese Freude möchte Markus Theisen den Kindern vermitteln, ihr Schreibtalent bestmöglich fördern und das „Handwerk Schreiben“ schärfen.

Mit drei Schulen im Gespräch

Bislang hat Markus Theisen nur einen Workshop gegeben, im Gespräch ist der Autor aktuell mit drei weiteren Grundschulen. Parallel dazu haben sich bei ihm Hörer von Krimilesungen gemeldet, die Interesse an einem solchen Workshop für Kinder haben. „Doch das ist alles noch in loser Abstimmung.“ Eine Workshop-Reihe über mehrere Einzelveranstaltungen hat Markus Theisen aktuell nicht geplant. Interessanten können sich per E-Mail an autor.markus@t-online.de wenden. Die Nachrichten werden zeitnah und mit den gewünschten Details beantwortet. Markus Theisen ist seit 2017 Mitglied im Autorenverband Syndikat, dem Verein für deutschsprachige Kriminalliteratur und Ausrichter der Criminale.