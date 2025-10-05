Meinung zum Vandalismusfall „Diese Tat macht fassungslos“ 05.10.2025, 10:39 Uhr

i Thomas Brost Jens Weber. MRV

Was ging in den Köpfen der Siebenjährigen vor, die die Mayener Clemensschule verwüsteten? Unser Redakteur Thomas Brost kommentiert.

Diese Tat macht fassungslos – und das aus mehreren Gründen. Was geht in den Köpfen zweier Grundschüler vor, die derart ihrer Zerstörungswut freien Lauf lassen? Das war kein Momentereignis, das war ein regelrechter Feldzug. In früherer Zeit haben Schüler allenfalls Klingelstreiche gemacht – vor ihrer Schule und erst recht vor ihren Lehrerinnen und Lehrern standen sie in Ehrfurcht und Respekt.







