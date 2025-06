Rekordjahr für die deutsche Spitzengastronomie: Noch nie gab es so viele Michelin-Sterne-Restaurants wie 2025. Auch in Andernach und Koblenz werden kulinarische Maßstäbe gesetzt.

Nicht nur das Andernacher „Purs“ hat unter Küchenchef Peter Fridén einen der begehrten Michelinsterne ergattert. Drei weitere Lokale in der unmittelbaren Nachbarschaft, allesamt in Koblenz, können sich über den kulinarischen Ritterschlag freuen – das „Gotthardt’s by Yannick Noack“ sogar gleich doppelt: Zwei Sterne gab es von den Restaurantestern. Der Gastroführer erinnert zudem daran, dass Noack schon im „Purs“ erfolgreich gewesen ist. 2023 holte er auch dort zwei Sterne.

Je einen Stern halten konnten das Restaurant „Verbene“ und „Schillers Manufaktur und Brasserie“ in Koblenz. Das „Verbene“ unter Küchenchef David Weigang steht für eine weltoffene, innovative und künstlerische Küche. Im „Schillers“ treffen französische Küche, raffinierte Aromen und zeitlose Genüsse aufeinander.