Hidden Champions in der Eifel Diese Marktführer verstecken sich in der Region Kim Fauss 02.06.2026, 12:00 Uhr

i Auch der Gebäckhersteller Griesson de Beukelaer aus Polch zählt als Hidden Champion. In der Region verstecken sich darüber hinaus noch sechs weitere Marktführer. Kim Fauss

Ob Griesson de Beukelaer, Heuft oder Weig – sie alle sind mehr oder weniger versteckte Champions. Doch damit sind sie nicht die Einzigen in der Region. Wir stellen die Europa- und Weltmarktführer vor, die ihren Sitz rund um Andernach und Mayen haben.

Firmen, die den Welt- oder Europamarkt dominieren, findet man nicht nur in Metropolen wie London, New York, Tokio und Co. Nein, manche Champions verstecken sich beispielsweise in der Eifel, direkt vor unserer Haustür. Die sogenannten Hidden Champions sind mittelständische Unternehmen, die in dem, was sie tun, zu den Besten gehören, dabei aber nicht mehr als fünf Milliarden Euro Umsatz im Jahr generieren.







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