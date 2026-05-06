Mehr Orte zum Wohlfühlen
Diese Ideen hat der Andernacher Jugendbeirat
Viele Ideen wurden bei der ersten Arbeitssitzung des Jugendrates im historischen Rathaus diskutiert.
Viele Ideen wurden bei der ersten Arbeitssitzung des Jugendrates im historischen Rathaus diskutiert.
Wolfgang Lucke

Kürzlich traf sich der Andernacher Jugendbeirat zu seiner ersten Arbeitssitzung. Darin entwickelten die Mitglieder unter anderem Ideen für neue Aufenthaltsorte für Jugendliche. Denn davon gibt es in Andernach nicht viele, hieß es.

Lesezeit 2 Minuten
Zu seiner ersten offiziellen öffentlichen Sitzung traf sich kürzlich der Andernacher Jugendbeirat im Historischen Rathaus. Nach der Konstitution im vergangenen Jahr ging es nun um konkrete Arbeitsthemen. Die Stimmungslage ähnelte den Ratssitzungen der älteren Generation: kurze Pressegespräche vor Sitzungsbeginn, Freude und gespannte Erwartung auf den Austausch und die kommenden Aufgaben.

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Andernach & MayenPolitik

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