Kürzlich traf sich der Andernacher Jugendbeirat zu seiner ersten Arbeitssitzung. Darin entwickelten die Mitglieder unter anderem Ideen für neue Aufenthaltsorte für Jugendliche. Denn davon gibt es in Andernach nicht viele, hieß es.

Zu seiner ersten offiziellen öffentlichen Sitzung traf sich kürzlich der Andernacher Jugendbeirat im Historischen Rathaus. Nach der Konstitution im vergangenen Jahr ging es nun um konkrete Arbeitsthemen.

Die Stimmungslage ähnelte den Ratssitzungen der älteren Generation: kurze Pressegespräche vor Sitzungsbeginn, Freude und gespannte Erwartung auf den Austausch und die kommenden Aufgaben.