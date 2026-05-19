Ladenmuseum in Münstermaifeld Diese Geschäftsreise kann sich jeder leisten Birgit Pielen 19.05.2026, 12:04 Uhr

i Heidekraft gefällig? Auch früher wurde in Apotheken schon allerlei zur Gesunderhaltung und Stärkung verkauft. Birgit Pielen

Wilhelm Kirchesch ist ein Sammler – und was für einer. In Münstermaifeld hat er das größte Ladenmuseum Deutschlands eingerichtet – mit inzwischen 35.000 Einzelteilen. Hier kann man einen Streifzug durch die Geschäftswelt von früher machen.

Im historischen Ortskern von Münstermaifeld scheint die Zeit manchmal stehen zu bleiben. Wer über das Kopfsteinpflaster rund um die Stiftskirche schlendert und dann gegenüber auf die alte Probstei zugeht, der entdeckt einen Ort, der Erinnerungen bewahrt wie kaum ein anderer: Deutschlands größtes Ladenmuseum.







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