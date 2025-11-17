Von 1780 bis heute Diese Erdbeben erschütterten Rhein, Mosel und Eifel 17.11.2025, 12:00 Uhr

i Erdbeben, die die Menschen in der Region spürten, gab es seit 1780 schon so einige. dpa/Oliver Berg

Schon öfter bebte die Erde in der Region, zuletzt für viele Menschen spürbar unter Ochtendung. Unsere Chronik von 1780 bis heute zeigt, wo es in der Region rüttelte.

E﻿rst vor Kurzem ereignete sich das stärkste Erdbeben in der Eifel seit 2023. Das Epizentrum lag in Ochtendung, spürbar waren die Erschütterungen allerdings nicht nur in der Eifel, sondern auch an Rhein und Mosel. Die Menschen aus der Region berichteten von Kobern-Gondorf über Mayen bis nach Neuwied davon, dass sie mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen wurden.







Artikel teilen

Artikel teilen