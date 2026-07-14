Erinnerungen an früher Diese Bedeutung hat der Sterngarten für Mayen Elvira Bell 14.07.2026, 14:00 Uhr

i Diese Bilder wecken Erinnerungen an den Sterngarten. Elvira Bell

Der Sterngarten hat für viele in Mayen noch eine tragende Bedeutung. Wie hat es sich damals abgespielt?

Der Sterngarten in Mayen war einst das größte Tagungslokal am Platze mit Fremdenzimmer, Ausstellungsräumen, einer modernen Tanzdiele, mit Festsälen, Großgaragen, Bundeskegelbahn, Billard und Gesellschaftsräumen. Knapp fünf Jahrzehnte nach seiner Schließung und dem Abbruch des Gebäudes im Jahre 1980 ist der Sterngarten noch in den Erinnerungen vieler heimatliebender Menschen aus Mayen und der gesamten Region geblieben.







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