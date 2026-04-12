An Baustellen gab es in Andernach in den vergangenen Jahren keinen Mangel. Auch in den kommenden Jahren stehen zahlreiche Großinvestitionen in die Infrastruktur an, heißt es im neuen Straßenzustandskataster. Das ist geplant.
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Die Stadt Andernach hat in den vergangenen Jahren Millionen Euro in Instandsetzung und Erhalt des Straßennetzes investiert. Zu den jüngsten Großprojekten zählen etwa der Ausbau der „Taubentränke“, der mit 2,1 Millionen Euro zu Buche schlägt, sowie die Erneuerung der Wilhelmstraße inklusive aller Kanäle und Leitungen für rund 1,5 Millionen Euro.