Neues Kataster vorgestellt Diese Andernacher Straßen werden bald zu Baustellen Martina Koch 12.04.2026, 14:00 Uhr

i Die Arbeiten in der Andernacher Wilhelmstraße befinden sich derzeit auf der Zielgeraden. In diesem und den kommenden Jahren stehen in der Bäckerjungenstadt weitere große Straßenbauprojekte bevor. Rico Rossival

An Baustellen gab es in Andernach in den vergangenen Jahren keinen Mangel. Auch in den kommenden Jahren stehen zahlreiche Großinvestitionen in die Infrastruktur an, heißt es im neuen Straßenzustandskataster. Das ist geplant.

Die Stadt Andernach hat in den vergangenen Jahren Millionen Euro in Instandsetzung und Erhalt des Straßennetzes investiert. Zu den jüngsten Großprojekten zählen etwa der Ausbau der „Taubentränke“, der mit 2,1 Millionen Euro zu Buche schlägt, sowie die Erneuerung der Wilhelmstraße inklusive aller Kanäle und Leitungen für rund 1,5 Millionen Euro.







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