Supermarkt in Polch betroffen Diebin will vollen Einkaufswagen einfach so mitnehmen 01.11.2026, 14:00 Uhr

i Lebensmittel liegen in einem Einkaufswagen (Symbolbild). Jens Büttner. picture alliance/dpa

Ein ungewöhnlicher Diebstahl – genauer gesagt der Versuch eines solchen – ereignete sich am Freitag in Polch. Der dreiste Versuch wäre fast gelungen, doch der Alarm und eine aufmerksame Supermarktmitarbeiterin verhinderten ihn.

Ein ungewöhnlicher Ladendiebstahl hat sich am Freitag gegen 17.40 Uhr in einem Supermarkt in Polch ereignet. Eine Frau, etwa Ende 20, versuchte mit einem „prall gefüllten“ Einkaufwagen, so schreibt es die Polizei, das Geschäft in der Straße „Vor Geisenach“ zu verlassen.







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