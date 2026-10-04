FWM-Chef zur Mayener Politik
„Die Stadtverwaltung auf Vordermann bringen“
FWM-Chef Hans-Georg Schönberg sieht in der Stadtverwaltung einiges an Verbesserungspotenzial.
FWM-Chef Hans-Georg Schönberg sieht in der Stadtverwaltung einiges an Verbesserungspotenzial.
Thomas Brost

Als Kritiker der Mayener Stadtpolitik setzen sich die Freien Wähler Mayen (FWM) in Szene. Ihr Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, Hans-Georg Schönberg, fordert konkrete Verbesserungen für Verwaltung und Innenstadt.

Lesezeit 3 Minuten
Haushalt, Kitas, Schulen – alles wichtige Themen, mit denen sich die Mayener Politik befassen muss. Über Ideen und Projekte hat unsere Redaktion mit den Fraktionschefs im Stadtrat gesprochen, und zwar auf eine Kaffeetassenlänge. Heute: FWM-Sprecher Hans-Georg Schönberg.
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