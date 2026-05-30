„Ich schäme mich für meine Partei“: Maifeld-Bürgermeister Maximilian Mumm rechnet mit der SPD-Spitze in Mainz und Berlin ab. Er warnt vor dem Absturz unter 10 Prozent – und fordert einen radikalen Neuanfang.
Lesezeit 2 Minuten
Kreis MYK. Schwache Umfragewerte, schwere Wahlniederlagen: Die SPD steckt in einer tiefen Existenzkrise. Angesichts der neuen sozialdemokratischen Ministerriege in Rheinland-Pfalz übte Maifeld-Bürgermeister Maximilian Mumm in unserer Zeitung harsche Kritik und sagte: „Ich schäme mich für meine Partei.