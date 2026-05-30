Maifeld-Bürgermeister Max Mumm „Die SPD wird bei den Wahlen im Herbst untergehen“ Birgit Pielen 30.05.2026, 06:00 Uhr

i Maximilian Mumm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld, sagt: „Wenn die Bundes-SPD sich nicht mal wieder der Lebenswirklichkeit der Menschen annähert, wird sich meine Partei weiter abschaffen und die AfD tatsächlich die neue Arbeiterpartei werden.“ Kevin Rühle

„Ich schäme mich für meine Partei“: Maifeld-Bürgermeister Maximilian Mumm rechnet mit der SPD-Spitze in Mainz und Berlin ab. Er warnt vor dem Absturz unter 10 Prozent – und fordert einen radikalen Neuanfang.

﻿Kreis MYK. Schwache Umfragewerte, schwere Wahlniederlagen: Die SPD steckt in einer tiefen Existenzkrise. Angesichts der neuen sozialdemokratischen Ministerriege in Rheinland-Pfalz übte Maifeld-Bürgermeister Maximilian Mumm in unserer Zeitung harsche Kritik und sagte: „Ich schäme mich für meine Partei.







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