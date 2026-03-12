MYK-Politiker Boos und Mumm „Die SPD liegt auf der Intensivstation“ Birgit Pielen 12.03.2026, 15:00 Uhr

i MYK-Landrat Marko Boos (SPD) sagt: "Es geht nicht um einzelne Wahlniederlagen, sondern um einen langfristigen Vertrauensverlust." Die SPD brauche einen grundlegenden Neustart. Sina Schuldt. picture alliance/dpa

Es ist ein historischer Tiefpunkt: nur 5,5 Prozent für die SPD bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Wie konnte das passieren? MYK-Landrat Marko Boos und Maifeld-Bürgermeister Maximilian Mumm haben eine Erklärung.

5,5 Prozent. Für die SPD. Wir haben Marko Boos (SPD) und Maximilian Mumm (SPD) nach den Gründen für das historisch schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg gefragt. Boos ist Landrat des Kreises Mayen-Koblenz, Mumm ist Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld.







