MYK-Politiker Boos und Mumm
„Die SPD liegt auf der Intensivstation“
MYK-Landrat Marko Boos (SPD) sagt: "Es geht nicht um einzelne Wahlniederlagen, sondern um einen langfristigen Vertrauensverlust." Die SPD brauche einen grundlegenden Neustart.
Es ist ein historischer Tiefpunkt: nur 5,5 Prozent für die SPD bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Wie konnte das passieren? MYK-Landrat Marko Boos und Maifeld-Bürgermeister Maximilian Mumm haben eine Erklärung.

Lesezeit 4 Minuten
5,5 Prozent. Für die SPD. Wir haben Marko Boos (SPD) und Maximilian Mumm (SPD) nach den Gründen für das historisch schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg gefragt. Boos ist Landrat des Kreises Mayen-Koblenz, Mumm ist Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld.

