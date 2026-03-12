Es ist ein historischer Tiefpunkt: nur 5,5 Prozent für die SPD bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Wie konnte das passieren? MYK-Landrat Marko Boos und Maifeld-Bürgermeister Maximilian Mumm haben eine Erklärung.
Lesezeit 4 Minuten
5,5 Prozent. Für die SPD. Wir haben Marko Boos (SPD) und Maximilian Mumm (SPD) nach den Gründen für das historisch schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg gefragt. Boos ist Landrat des Kreises Mayen-Koblenz, Mumm ist Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld.