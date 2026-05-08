Äppelblötefest in Kottenheim Die Schönheit des Augenblicks bei der Apfelblüte Elvira Bell 08.05.2026, 12:43 Uhr

i Diese Gäste stoßen auf das Äppelblötefest in Kottenheim an. Elvira Bell

Beim „Picnic en blanc“ nach französischem Vorbild feierten die Gäste in Kottenheim Gemeinschaft, Genuss und die Schönheit des Augenblicks. Das zeigen auch unsere Bilder.

Schöner hätte das französisch angehauchte Äppelblötefest in Kottenheim kaum verlaufen können: lange weiße Tafeln auf einer Streuobstwiese im Garten am Bürgerhaus, entsprechend gut gelaunte und (zumeist) weiß gekleidete Gäste. Auf den Tischen standen echte Kotteme Apfelsaft, Wasser, Wein, kulinarische Köstlichkeiten und hier und da Baguette zum Verzehr bereit.







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