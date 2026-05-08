Äppelblötefest in Kottenheim
Die Schönheit des Augenblicks bei der Apfelblüte
Diese Gäste stoßen auf das Äppelblötefest in Kottenheim an.
Diese Gäste stoßen auf das Äppelblötefest in Kottenheim an.
Elvira Bell

Beim „Picnic en blanc“ nach französischem Vorbild feierten die Gäste in Kottenheim Gemeinschaft, Genuss und die Schönheit des Augenblicks. Das zeigen auch unsere Bilder.

Lesezeit 1 Minute
Schöner hätte das französisch angehauchte Äppelblötefest in Kottenheim kaum verlaufen können: lange weiße Tafeln auf einer Streuobstwiese im Garten am Bürgerhaus, entsprechend gut gelaunte und (zumeist) weiß gekleidete Gäste. Auf den Tischen standen echte Kotteme Apfelsaft, Wasser, Wein, kulinarische Köstlichkeiten und hier und da Baguette zum Verzehr bereit.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenFreizeit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren