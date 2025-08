Die Pyramide am Festspiel-Lapidea nimmt langsam Form an

Das Festspielmotto „Miteinander“ ist hier Programm: Sieben Steinmetze und Bildhauer arbeiten noch bis zum 16. August am Godalming-Haus gemeinsam an einer Skulptur. Am Ende soll das fertige Werk im Wasserpförtchen in Mayen stehen.

Mayen. Mit Hammer und Meißel werkeln die drei Steinmetze Alexander May, Werner Geilen und Gerd Müller an ihren Basaltsteinen. Seit dem 1. Juni befindet sich am Godalming-Haus, direkt unterhalb der Genovevaburg in Mayen, ein offenes Bildhaueratelier. Das sogenannte „Festspiel-Lapidea“ ist ein Projekt der Burgfestspiele Mayen und der Lapidea-Stiftung unter dem Festspielmotto „Miteinander“. Und dieses Motto spiegelt sich nicht nur innerhalb der gemeinsamen Arbeit der insgesamt sieben Steinmetze und Bildhauer wider, sondern auch in der Skulptur, die langsam Form annimmt.

Maria Hill, Guido Krämer, Werner Geilen, Gerd Müller, Alexander May, Knut Hüneke und Thomas Müller arbeiten seit exakt zwei Monaten an einem gemeinsamen Projekt: einer zweieinhalb Meter hohen Pyramide aus 20 einzelnen Basaltsteinen. Die Idee zur Pyramide kam damals von Knut Hüneke, der sofort einen ersten Entwurf des Projektes zeichnete. Auf dieser Grundlage entstanden die ersten Ideen für mögliche Motive innerhalb der Pyramide.

i Erster Entwurf der Pyramide von Knut Hüneke. Knut Hüneke

Mittlerweile können Passanten schon die ersten Ergebnisse der Arbeit am Godalming-Haus bestaunen: Werner Geilen hebt gerade das eingemeißelte „Auge des Horus“ mit blauer Farbe hervor, das er gemeinsam mit dem Steinhauer Gerd Müller gemacht hat. Martina Hill hat im Laufe der jüngsten Wochen einen roten Sandstein zum Thema „Hoffnung“ bearbeitet, auf dem sie eine Frau und eine Taube verewigt hat. Aus einem der Steine hebt sich ein Elefantenkopf hervor, den Thomas Müller dort eingemeißelt hat. Und auch Alexander May präsentiert stolz sein Werk: „Ich selbst arbeite an einem gelben Sandstein mit dem Titel ,Griechische Tragödie’ und meißle aktuell mithilfe meines Kollegen Gerd Müller eine lachende und weinende Theatermaske in den Stein.“

i Der Sandstein von Alexander May trägt den Titel „Griechische Tragödie“. Rico Rossival

Auch wenn Alexander May gelernter Steinmetz ist, lag sein Fokus in der Vergangenheit eher auf architektonischen Formen. Deshalb hilft ihm Gerd Müller bei der figürlichen Arbeit. Mit einem Presslufthammer arbeiten die Kollegen die Feinheiten im Gesicht der Maske heraus. „Wir inspirieren uns hier auch gegenseitig und helfen einander aus. Dabei ist die Arbeit an der Skulptur keinesfalls ein Wettkampf, sondern ein wirkliches Miteinander, und das macht großen Spaß“, berichtet May.

i Gerd Müller und Alexander May arbeiten am Feinschliff der Theatermaske. Rico Rossival

Guido Krämer hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Skulptur mit einem Schriftzug zu versehen, der über mehreren Steinen prangt: „Nichts besteht allein. Was trägt, was bleibt, was wächst, entsteht im Miteinander: aus vielen Gedanken eine Gestalt, aus vielen Händen ein Werk. Was uns verbindet, macht das Einzelne groß“, lautet der Sinnspruch, den sich die Bildhauer im Rahmen des Mottos „Miteinander“ überlegt haben. „Das Schöne an dem Schriftzug ist, dass jedes Wort in einem anderen Schriftstil gehauen ist“, erklärt May. Schon jetzt zieren einige der Wörter die Basaltsteine.

Der Letzte im Bunde ist Knut Hüneke. Er ist bekannt für seine archaischen Figuren, die sich auch in der Skulptur wiederfinden werden: Sein Motiv wird eine sitzende Figur sein. Aufgrund eines Unfalls fällt der Künstler leider erst einmal aus und wird seine Steine erst im Frühjahr fertig machen können.

i Die ersten Steine der Pyramide stehen schon. Und auch die ersten Worte des Schriftzuges sind gut erkennbar. Rico Rossival

Im offenen Atelier war in den jüngsten Wochen jeder herzlich willkommen. Es gab immer wieder Passanten, die mit Neugier kurz stehen blieben und die Arbeiten beobachteten. „Natürlich haben wir auch treue Zuschauer, die immer wieder kommen und den Fortschritt mit Bildern dokumentieren“, berichtet May. Ein positiver Nebeneffekt von dem Projekt ist auch, dass die Künstler durch ihre Arbeit den aussterbenden Beruf des Steinmetzers und Bildhauers für das Publikum am Godalming-Haus wieder sichtbar machen.

Das Projekt endet am 16. August mit der Abschiedsgala der Burgfestspiele. Doch bis die fertige Skulptur an Ort und Stelle steht, müssen Interessierte sich noch etwas gedulden, so May: „Bis die Skulptur voraussichtlich nächstes Jahr im Sommer im Wasserpförtchen aufgebaut werden kann, werden die Steine wohl zwischengelagert.“ Bis dahin gibt es also noch einiges zu klären.

i Gerd Müller, Alexander May und Werner Geilen (von links) am Festspiel-Lapidea. Rico Rossival

Wenn es dann so weit ist, werden die 20 Steine miteinander verdübelt. Der oberste Stein wird das „Auge des Horus“ sein, und darauf ziert eine Spitze die Pyramide. May ergänzt: „Am Ende wird es in der Basaltskulptur einen roten und einen gelben Sandstein geben, die symbolisch dafür stehen, dass ein Miteinander auch möglich ist, wenn man verschiedene Materialien zusammenfügt.“ Die Leser können gespannt auf das Ergebnis sein. Auch Gerd Müller freut sich auf die zusammengewürfelte Pyramide: „Jeder hat sich unabhängig voneinander Gedanken gemacht, was auf den Stein soll. Aus diesem Grund bin ich gespannt, ob am Ende alles zusammenpasst.“