Nach Neuwied und Koblenz gibt die Post auch in Andernach eine selbst betriebene große Filiale in zentraler Lage auf. So will das Unternehmen die Versorgung mit Postdienstleistungen in der Bäckerjungenstadt künftig sichern.

Immer wieder hat die Post in jüngster Zeit große Filialen in der Region geschlossen – man denke etwa an die Filiale in der Neuwieder Innenstadt oder auf dem Koblenzer Bahnhofplatz. Andernach verfügt bisher noch über eine von der Post selbst betriebene Filiale in zentraler Lage, die sowohl alle Dienstleistungen rund um den Versand von Briefen und Paketen anbietet als auch eine Filiale der Postbank beherbergt. Die Betonung liegt auf „noch“: Auf Anfrage unserer Zeitung hat ein Pressesprecher der Postbank bestätigt, dass das Unternehmen die Filiale Breite Straße 62-65 schließen wird.

Ein Termin für die Schließung stehe zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht fest. Im Laufe des kommenden Jahres soll es so weit sein, voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026. Die Kunden werde man frühzeitig durch Aushänge und Handzettel in der Filiale informieren, wenn der Termin feststeht. Kunden der Postbank erhielten außerdem ein persönliches Schreiben, heißt es aus der Pressestelle.

„Die Post- und Paketdienstleistungen können Kunden auch nach der Schließung unserer Filiale in Andernach im gewohnten Umfang in der Umgebung nutzen.“

Die Pressestelle der Postbank auf Nachfrage der Rhein-Zeitung

Für Andernach ist die bevorstehende Schließung ein herber Verlust: Schließlich handelt es sich bei der Filiale in der Breiten Straße der Wahrnehmung nach um die „Hauptpost“ der Bäckerjungenstadt, die für viele die erste Anlaufstelle ist, wenn es um umfangreiche Beratungsdienstleistungen rund um den Brief- und Paketversand geht. Nachdem Commerzbank und Deutsche Bank ihre Filialen bereits vor wenigen Jahren dichtgemacht hatten, gehörte die Postbank zudem zu den vier verbleibenden Banken, in denen man in Andernach noch persönlich Bankgeschäfte am Schalter machen konnte.

Sorgen, dass es in der Andernacher Innenstadt künftig keine Orte mehr gibt, an denen man Pakete aufgeben oder Briefmarken erwerben kann, müsse man sich keine machen, erklärt die Postbank-Pressestelle: „Die Post- und Paketdienstleistungen können Kunden auch nach der Schließung unserer Filiale in Andernach im gewohnten Umfang in der Umgebung nutzen. Dafür wird die Deutsche Post rechtzeitig eine Partnerfiliale in der Nähe zur Verfügung stellen, in der Regel in einem Geschäft des lokalen Einzelhandels.“ Bereits vergangenes Jahr im September hatte die Post eine Partnerfiliale im „Kiosk am Bahnhof“ in der Breiten Straße 73 unweit der eigenen Filiale eröffnet.

Postbank bietet Beratung per Video und Telefon

Auch die Kunden der Postbank werde man nicht im Regen stehen lassen, kündigt die Pressestelle an: „Für unsere Kundinnen und Kunden gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch nach der Schließung unserer Filiale in Andernach die Angebote der Postbank zu nutzen, sowohl für die persönliche Beratung als auch für die täglichen Bankgeschäfte.“ Dabei verweist das Unternehmen auf die Postbank-Filialen in der Polcher Straße in Mayen sowie in der Bahnhofstraße in Montabaur.

Wem das zu viel Fahrerei ist, der könne auf das neue regionale Beratungscenter zurückgreifen, in dem geschulte Berater per Video und Telefon das ge­sam­te Pro­dukt­port­fo­lio der Postbank anbieten, von der Geld­an­la­ge über die Vor­sor­ge bis hin zu Pri­vat­kre­di­ten. Erreichbar sind die Berater unter Tel. 06131/203970, weitere Informationen gibt es im Internet unter www.postbank.de/beratungscenter.

Auch um die Bargeldversorgung müssten sich Andernacher Postbank-Kunden künftig keine Sorgen machen. Wer die Hoffnung hegt, dass es in der Breiten Straße künftig ein Selbstbedienungscenter mit Bankautomaten geben wird, wird allerdings enttäuscht: „Wenn wir eine Filiale schließen, ziehen wir uns vollständig aus dem jeweiligen Standort zurück, das gilt ebenso für die SB-Geräte. Ersatzstandorte dafür sind derzeit nicht geplant“, informiert die Postbank-Pressestelle.

Doch zahlreiche Einzelhändler ermöglichen es bei einem bargeldlosen Einkauf, kostenlos bis zu 200 Euro in bar abzuheben. Das funktioniere etwa im Rewe-Markt in der Breiten Straße, in der Lidl-Filiale in der Koblenzer Straße oder bei Norma in der Erfurter Straße. Außerdem gibt es an der Total-Tankstelle in der Koblenzer Straße einen Partner-Geldautomaten, an dem Kunden der Postbank ebenfalls kostenlos Geld abheben können.