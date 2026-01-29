Meinung zur CDU Vordereifel
Die Parteibasis setzt sich durch – gut so
Birgit Pielen
Jens Weber. MRV

Die Kandidatenwahl der CDU in der Verbandsgemeinde Vordereifel ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Sie zeugt auch von einem neuen Selbstbewusstsein der Parteibasis, kommentiert Birgit Pielen. 

Lesezeit 1 Minute
Dass Timo Kanzinger als CDU-Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Vordereifel ins Rennen geht, ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Zum einen zeugt diese Entscheidung von einem neuen Selbstbewusstsein der Parteibasis. Denn ursprünglich war angedacht, dass der Vorstand des Gemeindeverbandes eine Vorauswahl unter den drei Bewerbern treffen oder zumindest eine „Empfehlung“ aussprechen solle.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenPolitik

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren